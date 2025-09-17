Mersin'de 4 yıl önce gömülen Fin balinasının iskeleti çıkarılacak

Mersin Üniversitesi tarafından 4 yıl önce Yenişehir Kampüsü'nün bahçesine gömülen Fin balinasının iskeletinin bilimsel çalışmalara kazandırılması amacıyla 'Balinanın Sessizliği Bilime Dönüşüyor' projesi hazırlandı.

Yürütücülüğünü MEÜ Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'ın yürüttüğü proje kapsamında, 1–8 Ekim’de balinanın gömüldüğü alanda kazı çalışması yapılacak.

Öğrencilerin form doldurarak katılabileceği çalışma sonunda iskelet, MEÜ Deniz Canlıları Müzesi'ne götürülecek.

Deniz Ayas, 13 Mayıs 2021'de Adnan Menderes Bulvarı sahiline vuran balinaya nekropsi (hayvanların kadavralarının incelenmesi) yaptıklarını söyledi.

İncelemede balinanın, deniz aracının çarpması sonucu telef olduğunu belirlediklerini dile getiren Ayas, kaza sonrasında deniz canlısının iç organlarında büyük hasarlar oluştuğunu tespit ettiklerini anlattı.

Ayas, balinanın iskeletinin bilimsel araştırmalara katkı sağlaması için nekropsinin ardından toprak altında tutulduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Fin balinası, mavi balinadan sonra dünyanın en büyük ikinci canlısı. Bu balinanın iskeletinin çıkarılması eşsiz bir tarihsel olay. Öğrencilerimizin bu tarihsel olaya tanıklık etmesini ve maceraya katılmasını istiyoruz. Çalışmamız 3 aşamadan oluşacak. İlk aşamada kafa ve çene kemikleri, daha sonra göğüs bölgesindeki omurlar ve kaburgalar çıkarılacak. En sonunda da kuyruk omurları çıkarılacak ve tüm aşamalar numaralandırılacak. Buradaki her omurga, kaburga ve çene kemiği milyonlarca yıllık balinaların geçmişiyle ilgili bizlere bilimsel bulgular verecek."

"MÜZEMİZİN EN ÇARPICI, GÜZEL MATERYALİ OLACAK"

Prof. Dr. Ayas, birleştirme süreci sonrasında iskeletin, bilimsel araştırmalar ve deniz canlılarının korunmasına yönelik farkındalık oluşturulması için MEÜ Deniz Canlıları Müzesi'nde sergileneceğini belirterek, "Fin balinası, müzemizin en çarpıcı, güzel materyali olacak. İskeleti bir an önce çıkarıp öğrenci ve vatandaşlarla paylaşmak istiyoruz" dedi.