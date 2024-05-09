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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mersin'de ailesi 2 günlük bebeği yol kenarına bırakmıştı - En son haberler

        Ailesi 2 günlük bebeği yola bırakmıştı!

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, yol kenarına terk edilen 2 günlük kız çocuğunun ailesinden gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğin devlet korumasına alınacağı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:02 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:02
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        Ailesi 2 günlük bebeği yola bırakmıştı!
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        Mersin'de, Çamlıyayla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıyayla-Tarsus Karayolu'nda 5 Mayıs'ta yol kenarında bulunan bebekle ilgili soruşturmayı sürdürdü.

        İHBARDA BULUNAN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

        İHA'da yer alan habere göre ekipler, bu kapsamda bebeğin annesi E.N.I. ile anneannesi F.I., dedesi R.I., teyzesi E.Ü. ve eniştesi T.Ü.'yü gözaltına aldı.

        5 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

        Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

        BEBEK KORUMAYA ALINACAK

        Öte yandan, Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren bebeğin devlet korumasına alınacağı öğrenildi.

        BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

        Çamlıyayla-Tarsus Karayolu Kızılalan mevkiinde 5 Mayıs'ta bir sürücü aracını park ettiği sırada yol kenarında bir bebek bulmuştu. Bebek, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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