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        Haberler Gündem Mersin'de kaza: 1 ölü, 9 yaralı

        Mersin'de kaza: 1 ölü, 9 yaralı

        Mersin'de bayram günü 3 otomobilin karıştığı kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybederken 9 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 18:55 Güncelleme: 30.03.2025 - 18:55
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        Mersin'de kaza: 1 ölü, 9 yaralı
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        Mersin'deki kaza, bugün merkez Toroslar ilçesine bağlı Göze Mahallesi yolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dikkatsizlik sonucu şerit ihlali yapan bir otomobil nedeniyle, 3 araç kaza yaptı.

        Kazada otomobillerde bulunan 10 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Sağlık ekipleri de 1'i ağır 10 yaralıyı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk etti.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Tuğba Koç'un hayatını kaybettiği öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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