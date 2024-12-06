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        Haberler Gündem Güncel Mersin'de sahte içki operasyonu | Son dakika haberleri

        Mersin'de jandarma 540 litre sahte içki ele geçirdi

        Mersin'in Mut ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 540 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:45 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:45
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        Mersin'de sahte içki operasyonu
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        Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretilerek piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreste 540 litre sahte içki, 170 litre etil alkol ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli jandarmaya götürüldü.

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