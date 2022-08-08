Voleybolda Pro Beach Tour Mersin Etabı sona erdi

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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) iş birliğinde düzenlenen Pro Beach Tour Mersin Etabı, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Kızkalesi sahilinde organize edilen turnuvaya, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ukrayna'dan 12'si kadın toplam 29 takım katıldı.

Final karşılaşmalarının ardından kadınlarda Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ikilisi, erkeklerde ise Murat Giginoğlu-Ali Cebeci ikilisi birinci oldu.



Müsabakaların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve TVF Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci de katıldı.

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