Mersin'de aşure günü etkinliği düzenlendi

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MERSİN (AA) - Mersin'de, Alevi Kültür Dernekleri Silifke Şubesince aşure günü etkinliği düzenlendi.

Say Mahallesi'ndeki etkinliğe ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Burada katılımcılara aşure ikram edildi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, etkinlikte, barış ve huzur içinde yaşanılmasının önemli olduğunu belirterek, "Ayrıştırıcı değil birleştirici olmalıyız. Her zaman olduğu gibi bugün de ilçemizde yaşayan Alevi kardeşlerimizle kurulan bu sofrada beraberiz." diye konuştu.

Alevi Kültür Dernekleri Silifke Şube Başkanı Ümit Boyraz da ilçede cemevi yapılmasında destek gösteren Altunok ve ekibine teşekkür etti.

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