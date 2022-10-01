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Mersin'de 2 şüpheli bıçakla yaraladıkları kadını kriko ve jantla da darbetmiş

AA

Mersin'de 2 şüpheli bıçakla yaraladıkları kadını kriko ve jantla da darbetmiş

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde erkek arkadaşı ve onun kuzeni tarafından bıçakla ve darbedilerek yaralanan kadın, işkenceye maruz kaldığını belirterek zanlıların en ağır cezayı almasını istedi.

Silifke ilçesi İncekum mevkisinde 28 Eylül'de buluştuğu erkek arkadaşı H.S. ve onun kuzeni M.G. tarafından araçla götürüldüğü Erdemli ilçesinde bıçakla ve darbedilerek ağır yaralanan R.E'nin (23), Erdemli Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi tamamlandı.

Servise alınan R.E, gazetecilere yaklaşık 5 ay önce tanıştığı H.S'nin buluşmalarında babasının mezarını ziyaret edeceğini belirterek, aracına aldığını, kendilerine arkadaşının kuzeni M.G'nin de eşlik ettiğini anlattı.

H.S'nin cep telefonunu elinden alıp tanımadığı kişiyle buluşmak için mesaj gönderdiğini iddia eden R.E, şöyle devam etti:

"Silifke ilçesi Yeşilovacık mevkisine vardığımızda A.Ş. ismindeki bir kişinin önünü kesip darbettiler. Daha sonra beni de darbedip aracın bagajına koydular. Babasının da kabrinin olduğu mezarlığa götürüldüm. H.S, beni sandalye, aracın krikosu ve jantıyla darbetti. Ağır yaralar almıştım. Su istedim ama bir damla su vermediler. H.S, 'Babamın mezarının başında öleceksin.' diyordu. Mezarlık ilçe merkezine çok uzaktaydı. Bir ara kaçmaya çalıştım ama beni yakalayıp başıma taşla vurdu. Bayılma durumuna geldim. H.S, bana vurmaya devam etti. Daha sonra yeniden aracın bagajına beni koydular. Araçta ve götürüldüğüm evimde de şiddet devam etti. Annemin yanında yumruk atıp bıçakla başımdan yaraladı."

R.E, erkek arkadaşının kendisine engel olmak isteyen annesine de saldırmaya çalıştığını, polislerin gelmesi üzerine de kaçtığını anlattı.

Ağır işkenceye maruz kaldığını belirten R.E, "Bir ömür cezaevinden çıkmasınlar. Benim yaşadıklarımın fazlasını yaşasınlar. Hala kendime gelemedim. Kadına yönelik şiddete karşı en ağır cezalar çıkartılsın." ifadelerini kullandı.

İddiaya göre, 28 Eylül'de H.S. beraberinde kuzeni M.G. ve kız arkadaşı R.E. ile Silifke ilçesi İncekum mevkisinde buluşmuştu. Bu sırada H.S, aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.E'yi darbedip bıçakla yaralamıştı.

H.S. daha sonra kuzeni M.G'nin de yardımıyla R.E'yi arabanın bagajına koyup Yeşilovacık Mahallesi'ndeki bir mezarlığa götürüp birlikte darbettikten sonra ailesinin evinin önüne bırakılmıştı.

Yaralı kadın ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakıma alınmış, polislerce yakalanan zanlılar H.S. ve M.G, "iştirak halinde silahla yaralama" ve "hürriyeti yoksun kılma" suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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