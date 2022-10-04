Mersin'de tüfekle vurulan kadın hastanede yaşamını yitirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede iki hafta sonra hayatını kaybetti.

Barbaros Mahallesi'nde 20 Eylül'de çocuklar arasında çıkan kavgaya aile bireyleri de dahil oldu.



Kavgada pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu Kibet Erdoğan (68) yaralandı.

Yaralı kadın, kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.



Erdoğan, iki haftalık yaşam mücadelesini hastanede kaybetti.



Polisin olaydan sonra gözaltına aldığı 6 kişiden C.Ç. (60) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.