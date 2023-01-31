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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Comelius 9, Williams 7, Gray 12, Hayes 15, Bonner 20, Asena Yalçın, Gamze Takmaz, Gökşen Fitik 3, Hollingsworth 9, Crvendakic 4

Beretta Famila Schio: Mabrey 15, Verona 2, Howard 9, Keys 8, Ndour 10, Bestagno 6, Mestdagh 9, Sottana 8, Crippa, Zahui,

1. Periyot: 23-17

Devre: 37-33

3. Periyot: 55-52

MERSİN (AA) - FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 12. hafta maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını 79-67 yendi.

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