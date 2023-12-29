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        Mersin'de vinç ile minibüs arasına sıkışan operatör öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, haladın kopmasıyla devrilen minibüs ile vinç arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:53 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:16
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        Mersin'de vinç ile minibüs arasına sıkışan operatör öldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde, haladın kopmasıyla devrilen minibüs ile vinç arasında sıkışan operatör hayatını kaybetti.

        Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 ALE 460 plakalı minibüs, D400 kara yolu Yenice Mahallesi'nde arızalandı. Aracı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen sürücü, vinç operatörü Aziz Kaya (41) ile iletişime geçti.

        Bölgeye gelen operatör Kaya, minibüsü bulunduğu yerden kaldırmak için halat bağlayarak çalışma başlattı. Vinçle kaldırılmak istenen minibüs haladın kopmasıyla devrildi.

        Vinç ile minibüs arasına sıkışan ve bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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