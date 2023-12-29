Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar "Sağlıklı Yaş Alma Merkezi"ne emanet ALEYNA COŞKUN - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde faaliyete geçen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM), 65 yaş ve üzeri kişilerin yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri açısından önemli rol oynuyor.

ALEYNA COŞKUN - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde faaliyete geçen Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM), 65 yaş ve üzeri kişilerin yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri açısından önemli rol oynuyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından eylülde hastane bünyesinde açılan YAŞAM, kentteki 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet veriyor.

İleri yaştaki vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıran merkezde, geriatri uzmanı, gerontolog ve hemşireler görev yapıyor.

Sağlıklı Yaş Alma Merkezine başvuran hastalar, kapsamlı değerlendirmeler ve tüm tetkiklerin yapılmasının arından ilgili polikliniklere yönlendiriliyor.

Özellikle ileri yaş grubunda görülen kronik hastalıkların takibi, unutkanlık, bunama, depresyon, beslenme bozuklukları, kırılganlık ve çoklu ilaç kullanımı gibi rahatsızlıklara müdahale edilen merkezde, kişilere beslenme ve diyet programları da uygulanıyor.

Şu ana kadar 200'ü aşkın hastaya sağlık hizmeti verilen YAŞAM'da, 65 yaş üstü vatandaşların aktif, üretken ve sağlıklı yaşam sürdürmeleri amaçlanıyor.

- "Vatandaşların farkında olmadıkları hastalıkları keşfedebiliyoruz"

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Bahar Aydınlı, Sağlıklı Yaş Alma Merkezi ile 65 yaş ve üstü vatandaşların yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmelerine destek olduklarını söyledi.

Merkezde hastaların taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturduklarını anlatan Aydınlı, şöyle konuştu:

"İleri yaştaki vatandaşların farkında olmadıkları hastalıkları keşfedebiliyoruz. Yapılan tahlillerde erken tanılarını sağlayabiliyoruz. Bu süreçte fizyoterapist desteği de sağlıyoruz. Merkezimizde, hastaların nörolojik aktivitelerinin devamlılığı, kullandıkları ilaçların faydalı ya da zararlı olduklarının belirlemeleri, beslenme ve diyet programlarının ayarlanması gibi konuları ele alıyoruz. Biz hastalarımızın zihinlerinin açık olmasını ve hayatla bağdaşık yaşamalarını istiyoruz. Bunu sağlayabilmek için de merkezimizde çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Her birinin isminin yanında amca ve teyze sıfatı var. Kapıdan onları kucaklayarak karşılıyoruz. Ekibimiz hastalarımızla aile olmayı başardı."

- "Sorunlar tespit edilip tedavi için doğru branşlara yönlendiriliyor"

Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Sorumlusu İç Hastalıkları ve Yaşlılık Hastalıkları (Geriatri) Uzmanı Dr. Ercüment Öztürk de merkezin kapılarının kentteki 65 yaş üstü tüm bireylere açık olduğunu aktardı.

Rahatsızlıklarda ilk tanının önemine vurgu yapan Öztürk, "Hastalarımızın tek bir elden yönetilmesi ve birçok doktora başvurmalarının yarattığı takipsizliği en aza indirmeyi amaçlıyoruz. Merkezimizde ilaç kullanımının azaltılması, fazla ilaç kullanımının yarattığı sorunların giderilmesi ve yaşlılığın getirdiği bir takım fizyolojik değişiklikler neticesinde ortaya çıkan sorunlar tespit edilip hastalar tedavi için doğru branşlara yönlendiriliyor." diye konuştu.

YAŞAM'da muayene olan hastalardan 80 yaşındaki Ayben Özek, baş ağrısı nedeniyle başvurduğu merkezdeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Hastalardan Nedim Gezgör (81) de aile hekiminin tavsiyesiyle merkeze başvurduğunu belirterek, "Tahlillerimi yaptırdım. İlaçlarımı kontrol ettiler. Burada hastalarla çok ilgileniyorlar. Ben de faydasını gördüm. Daha sonra eşimi de muayene olması getirdim." ifadelerini kullandı.