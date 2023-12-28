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        Mersin'de "Yüreğimdesin Filistin" temalı yarışmanın ödülleri verildi

        Mersin'de "Yüreğimdesin Filistin" temasında düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 18:57 Güncelleme: 28.12.2023 - 19:07
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        Mersin'de "Yüreğimdesin Filistin" temalı yarışmanın ödülleri verildi
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        Mersin'de "Yüreğimdesin Filistin" temasında düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Mersin Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kent Konseyi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği işbirliğinde düzenlenen yarışmanın ödül töreni Yenişehir ilçesindeki Suphi Öner Öğretmen Evi'nde yapıldı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, bir öğrenci yarışmaya gönderdiği şiiri okudu.

        Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, törende, Gazze'de insanlık suçunun işlendiğini söyledi.

        Filistinlilerin insanlığın fıtratına uygun bir yaşamı hak ettiğini dile getiren Pehlivan, "Filistinli kardeşlerimiz İsrail'in katliamıyla karşı karşıya. Kanımızı donduran görüntüler karşısında sağlam duruş sergiliyoruz. Sivil toplum teşkilatlarımızla birlikte bu haykırışa ortak olmaya çalışıyoruz. Gazze'ye yapılan saldırıları devlet ve millet olarak kabul etmeyeceğiz." diye konuştu.

        Pehlivan, Gazze'de yaşananları duygularıyla yazıya döken ve çizen tüm öğrencileri tebrik etti.

        Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da Gazze için topyekün birlik olup, yaşananlara karşı "dur" denilmesi gerektiğini vurguladı.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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