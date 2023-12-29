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        Annesinin kabullenmediği babun yavrusuna veterinerler bakıyor

        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun yavrusu "Limon"un bakımını veterinerler yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:59
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        Annesinin kabullenmediği babun yavrusuna veterinerler bakıyor
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        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'nda doğan ancak annesi reddedince kuvözde büyütülen babun yavrusu "Limon"un bakımını veterinerler yapıyor.

        Belediyenin açıklamasına göre, doğa parkındaki babun maymunu "Nazo"nun 23 Aralık'ta dünyaya getirdiği yavrunun bakımını belediye ekipleri üstlendi.

        Doğumun ardından annesi istemeyince veterinerler tarafından koruma altına alınan yavru, kuvöze konuldu.

        "Limon" adı verilen yavru babunun, burada gece gündüz anne şefkatiyle bakımı yapılıyor. Keçi sütüyle beslenen "Limon", büyüdüğünde kardeşi "Nisan"ın yanına yerleştirilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görevli Yılmaz Ölmez, "Limon"un sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

        Daha önce de aynı anneden doğan "Nisan"ı büyüttüklerini hatırlatan Ölmez, "Zaten tecrübemiz de var. Daha önce büyüttüğümüz bir babun yavrumuz daha vardı. O tecrübelerden de faydalanıyoruz ve anne şefkati göstererek büyütüyoruz. Annesi maalesef daha önceki yavrularını da kabul etmedi. Biz ikisini bu şekilde kuvözümüzde besleyerek kurtardık. Kuvözümüz olmasa büyük ihtimalle ölecekti bu yavru ama artık yaşıyor." ifadelerini kullandı.

        Doğa parkının üyelerinden babun "Nazo", 2021'de de "Nisan" adı verilen babunu dünyaya getirmişti. Nazo, doğumun ardından yavrusunu kabullenmeyince "Nisan" da belediye ekiplerince büyütülmüştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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