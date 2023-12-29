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        Doğa parkı personeli, annesi 'Nazo'nun sahip çıkmadığı babuna bakıyor

        MERSİN'in Tarsus ilçesindeki doğa parkında görevli personel, annesi 'Nazo'nun sahip çıkmadığı 'Limon' adlı babuna bakıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:12 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:15
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        Doğa parkı personeli, annesi 'Nazo'nun sahip çıkmadığı babuna bakıyor
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        MERSİN'in Tarsus ilçesindeki doğa parkında görevli personel, annesi 'Nazo'nun sahip çıkmadığı 'Limon' adlı babuna bakıyor.

        Tarsus Doğa Parkı'nda yaşamını sürdüren 'Nazo' adı verilen babun, 2021 yılında dünyaya getirdiği yavrusu 'Nisan'a sahip çıkmadı. Görevlilerin büyüttüğü 'Nisan'ın ardından anne 'Nazo', 23 Aralık'ta bir yavru daha dünyaya getirdi. 'Limon' adını verilen yavru babuna da görevliler sahip çıktı. Kuvöze alınan 'Limon', yine parkta yaşamını sürdüren Ankara tiftik keçisinden sağılan sütle besleniyor. 'Limon', yeteri kadar büyüdüğünde kardeşinin olduğu yere yerleştirilecek. Tarsus Doğa Parkı'nda biyolog olarak görev yapan Yılmaz Ölmez, aynı anneden doğan 'Nisan'ı da büyüttüklerini belirterek, "Annesi maalesef yavrusunu kabul etmiyor. Daha önce büyüttüğümüz bir babun yavrumuz vardı. O tecrübelerden faydalanarak, 'Limon' adını verdiğimiz yeni yavruyu anne şefkati göstererek büyütüyoruz" diye belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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