Mersin'de 97 bin makaron ve 325 litre sahte içki ele geçirildi Mersin'in Tarsus ve Gülnar ilçelerinde 97 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 325 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ve Gülnar ilçelerinde 97 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 325 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Tarsus ilçesinde bir şüphelinin gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı, Gülnar ilçesinde de bir kişinin sahte içki üreterek piyasaya sürdüğü belirlendi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 17 bini doldurulmuş 97 bin makaron, 70 kilogram tütün, 128 elektronik sigara likiti ve 325 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.