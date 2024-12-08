Mersin'de Atatürk büstüne zarar veren şüpheli yakalandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar veren zanlı gözaltına alındı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar veren zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahalle'sinde bir kişinin muhtarlığın önündeki büste zarar verdiği anlara ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheli G.C, polis ekiplerince yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, şüphelinin Atatürk büstünü eliyle vurarak düşürmesi yer aldı.
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