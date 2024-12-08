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        Mersin'de Atatürk büstüne zarar veren şüpheli yakalandı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar veren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 17:24 Güncelleme: 08.12.2024 - 17:24
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        Mersin'de Atatürk büstüne zarar veren şüpheli yakalandı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde muhtarlık önündeki Atatürk büstüne zarar veren zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahalle'sinde bir kişinin muhtarlığın önündeki büste zarar verdiği anlara ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        Kimliği belirlenen şüpheli G.C, polis ekiplerince yakalandı.

        Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, şüphelinin Atatürk büstünü eliyle vurarak düşürmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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