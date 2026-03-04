Canlı
        Anamur'da teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi

        Anamur'da teknoloji bağımlılığı semineri düzenlendi

        Anamur Bağımlılıkla Mücadele ve Yardımlaşma Derneği tarafından öğrencilere yönelik teknoloji bağımlılığı konulu seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Dernek Başkanı Mehmet Gümüş, Malaklar İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleşen seminerde, çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak, bilinçli bireyler olarak yetişmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Teknolojinin doğru ve dengeli kullanılması gerektiğini vurgulayan Gümüş, "Teknoloji hayatımızı kolaylaştırmalı, bizi esir almamalıdır." dedi.

        Dernek üyesi psikolog Canan Kökten de öğrencilere bilinçli teknoloji kullanımı konusunda tavsiyelerde bulundu.

