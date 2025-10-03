Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de "Gazze Halkı ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Buluşması" yapıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde, "Gazze Halkı ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 19:56 Güncelleme: 03.10.2025 - 20:41
        Mersin’in Silifke ilçesinde, "Gazze Halkı ve Küresel Sumud Filosu'na Destek Buluşması" etkinliği düzenlendi.

        Aralarında çeşitli meslek grupları, sivil toplum kuruluşları ve esnafın yer aldığı Sumud Filosu'nu Selamlıyoruz Komitesince düzenlenen etkinlik, Silifke Anıt Meydanı'nda organize edildi.

        Katılımcılar, ellerindeki Türk ve Filistin bayrakları ile "Soykırıma hayır", "Özgür Filistin" ve "Gazze halkı yalnız değildir" yazılı pankartlar taşıyarak, slogan attı.

        Komite adına açıklama yapan Gülden Korkmaz, Gazze'deki insani krizin yalnızca Filistin halkının değil tüm insanlığın sorunu olduğunu söyledi.

        Gazze'de yaşananlara duyarsız kalınmaması gerektiğini dile getiren Korkmaz, "Sumud Filosu, Gazze'de soykırıma uğrayan ve açlığa mahkum edilen Filistinlilere sadece insani yardım değil aynı zamanda insanlığın vicdanını da taşıdı. Sadece ekmek, ilaç ve yardım değil aynı zamanda umut, dayanışma ve adaleti taşıdı. Sumud'un yolculuğu insanlığın ortak vicdan yolculuğudur." diye konuştu.

        Korkmaz, Sumud Filosu'nun amacına ulaştığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Aktivistlerin morallerinin yüksek, sağlık durumlarının iyi olduğunu biliyoruz. ‘Özgür Filistin’ sloganlarını cesurca İsrailli yetkililerin ve İsrail askerlerinin yüzlerine haykırdığını biliyoruz. Gözünü kırpmadan çıktığınız bu yolculuğunuzda duruşunuzun, cesaretinizin tüm dünyaya örnek olmasını diliyoruz. Sumud yalnızca Gazze halkının mücadelesi değildir, Sumud, tüm insanlık için örnek teşkil etmektedir. Adını sabır ve direnişten alan Sumud yolculuğu hepimizin kalbinde devam eden umut yolculuğudur. Bu yolculuğun tüm insanlığa örnek ve cesaret olmasını diliyoruz."

        Çeşitli meslek gruplarından katılımcıların da konuşma yaptığı buluşmada Gazze ve Sumud Filosu için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

