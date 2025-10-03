Anamur'da muhtarlar toplantısı yapıldı
Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlara yönelik "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen toplantı Kaymakam Kemal Duru'nun başkanlığında Polisevi'nde gerçekleştirildi.
İlçede görev yapan 17 muhtarın katıldığı toplantıda mahallelerde sunulan kamu hizmetleri değerlendirilerek yaşanılan sorunlar ve öneriler hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer de katıldı.
