Anamur'da muhtarlar toplantısı yapıldı

        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:09 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:09
        Mersin'in Anamur ilçesinde muhtarlara yönelik "Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce düzenlenen toplantı Kaymakam Kemal Duru'nun başkanlığında Polisevi'nde gerçekleştirildi.

        İlçede görev yapan 17 muhtarın katıldığı toplantıda mahallelerde sunulan kamu hizmetleri değerlendirilerek yaşanılan sorunlar ve öneriler hakkında fikir alışverişi yapıldı.

        Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Diyaaddin Özer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

