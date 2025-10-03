Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Şener, öğrencilerle buluştu

        Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Akdeniz Gençliği Deniz Kampı"na katılan öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 15:44 Güncelleme: 03.10.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Şener, öğrencilerle buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Akdeniz Gençliği Deniz Kampı"na katılan öğrencilerle bir araya geldi.

        Silifke ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nı ziyaret eden Şener, kampa katılan öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şener, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, kampın öğrenciler için oldukça faydalı olduğunu belirtti.

        Projede emeği geçen Mersin Valiliği ve ilgili kurumlara teşekkür eden Şener, şunları kaydetti:

        "Akdeniz ilçesinde ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerimizin sportif faaliyetler yapması, bağımlılıktan uzak durması, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi ve sosyalleşmesi amacıyla 30 Eylül-24 Ekim'de 3 gece 4 gündüz şeklinde 4 dönem halinde planlama yapılmış ve her kamp döneminde 150 öğrenci olacak şekilde toplamda 600 öğrencinin kampa katılması planlanmıştır."

        Kamp döneminde öğrencilere ilgili kurumlar tarafından çeşitli eğitimler verilecek ve etkinlikler düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Sosyal konutta detaylar belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar

        Benzer Haberler

        Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin 4 şüpheli adliyede
        Pelin'in öldüğü asansör kazasına ilişkin 4 şüpheli adliyede
        Anamur'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Anamur'da muhtarlar toplantısı yapıldı
        Akdeniz ilçesinde "Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti" sürüyor
        Akdeniz ilçesinde "Evde Temizlik ve Kişisel Bakım Hizmeti" sürüyor
        Ödüllü keman sanatçısı Laçin'in öldüğü kazanın keşfi yapıldı
        Ödüllü keman sanatçısı Laçin'in öldüğü kazanın keşfi yapıldı
        Bozyazı'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği yapıldı
        Bozyazı'da "Dünya Yürüyüş Günü" etkinliği yapıldı
        Gülnar Belediye Başkanı Önge'den mahalle ziyareti
        Gülnar Belediye Başkanı Önge'den mahalle ziyareti