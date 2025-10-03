Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Şener, öğrencilerle buluştu

Akdeniz Kaymakamı ve Akdeniz Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Akdeniz Gençliği Deniz Kampı"na katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Silifke ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nı ziyaret eden Şener, kampa katılan öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şener, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şener, kampın öğrenciler için oldukça faydalı olduğunu belirtti.

Projede emeği geçen Mersin Valiliği ve ilgili kurumlara teşekkür eden Şener, şunları kaydetti:

"Akdeniz ilçesinde ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerimizin sportif faaliyetler yapması, bağımlılıktan uzak durması, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi ve sosyalleşmesi amacıyla 30 Eylül-24 Ekim'de 3 gece 4 gündüz şeklinde 4 dönem halinde planlama yapılmış ve her kamp döneminde 150 öğrenci olacak şekilde toplamda 600 öğrencinin kampa katılması planlanmıştır."

Kamp döneminde öğrencilere ilgili kurumlar tarafından çeşitli eğitimler verilecek ve etkinlikler düzenlenecek.