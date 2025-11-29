Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 13:09 Güncelleme: 29.11.2025 - 13:09
        Mersin'de kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü
        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Mıstık Ali Gönen yönetimindeki 46 NK 038 plakalı hafif ticari araç, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen park halindeki kamyona arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücü Mıstık Ali Gönen (64) ile aynı araçta bulunan Mustafa Gönen (43) ve Hüsne Gönen'in (41) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan A.L.Y. (2), M.G. (12) ve S.Y. (24) ise sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

