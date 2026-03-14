        Mersin Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında çıkan yangın söndürüldü

        Mersin Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 21:59 Güncelleme:
        Akdeniz ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binasının üst katındaki asansör boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Binadaki görevlilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Mersin Valisi Atilla Toros da hizmet binasına gelerek İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'dan bilgi aldı.

        Toros, gazetecilere, küçük çaplı çıkan yangına hemen müdahale edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Ufak çaplı bir yangın. Hem binadaki arkadaşlarımızın yangın tüpleriyle müdahalesi hem de itfaiyenin kısa süredeki intikaliyle beraber en ufak sıkıntı olmadan yangın kontrol altına alınıp söndürüldü. Alt katlara sirayet eden bir şey yok. Tedbir amaçlı bina boşaltıldı. Gerekli kontrolleri yapıyoruz. Herhangi bir can kaybımız ve yaralımız yok."

        Bu arada, yangının asansör boşluğundaki elektrik panosundan çıktığının değerlendirildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Cimbom, Başakşehir'i ikinci yarıda geçti!
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Bakan Fidan: Türkiye provokasyonlara karşı direnecektir
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz Derbisi'nde kazanan Trabzonspor!
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İlber
        İlber
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon

        Benzer Haberler

        Şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Şehit aileleri ve gaziler iftarda bir araya geldi
        Tarsus'ta bayram coşkusu St. Paul Meydanında yaşanacak
        Tarsus'ta bayram coşkusu St. Paul Meydanında yaşanacak
        Mersin'de emniyetin ek binasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü Vali Ati...
        Mersin'de emniyetin ek binasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü Vali Ati...
        Tarsus'ta Bayram Çarşısı vatandaşlarla buluşacak
        Tarsus'ta Bayram Çarşısı vatandaşlarla buluşacak
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneledi
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "La Boheme" operasını sahneledi
        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez, Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulun...
        AK Parti Mersin Milletvekili Söylemez, Bozyazı ilçesinde ziyaretlerde bulun...