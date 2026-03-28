Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Haberleri

        Dövüş sporlarının "madalya avcısı" Tebaa Onar, crossfit branşında da başarıya doymuyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'de yaşayan ve farklı branşlardaki dövüş sporlarında çok sayıda madalya kazanan eski milli sporcu Tebaa Onar, kendi isteğiyle geçtiği crossfit branşında başarılarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ailesinin yönlendirmesiyle 6 yaşında spora başlayan ve süreç içerisinde kick boks, muaythai, wushu gibi branşlarda ter döken ve ay yıldızlı formayı giyen 35 yaşındaki Tebaa, çok sayıda ulusal ve uluslararası şampiyonalara katıldı.

        Başta Türkiye olmak üzere Malezya, Gürcistan, Rusya, Slovenya, Ukrayna, İngiltere ve Almanya'da düzenlenen organizasyonlarda çeşitli branşlarda çok sayıda şampiyonlukları ve dereceleri bulunan Tebaa, dövüş sporları alanındaki mücadelesini kendi isteğiyle sonlandırdı.

        Tebaa Onar, yaklaşık 6 yıl önce güce dayalı spor olan crossfit branşına yöneldi.

        Spora yatkınlığı sayesinde Tebaa, crossfit branşında da yurt içi ve yurt dışında hem bireysel hem de takım olarak katıldığı yarışmalarda çok sayıda başarı elde etti.

        Son olarak 8 Mart'ta Türkiye'de ilk defa kadınlara özel düzenlenen "Wonder Women's Cup Crossfit Yarışması"nda üçüncü olan Tebaa, başarılarıyla hem hemcinslerine örnek olmak hem de daha iyi başarılar elde etmek için mücadelesini sürdürüyor.




        - "Kadının yapamayacağı bir şey yok yeter ki istesin"

        Tebaa Onar, AA muhabirine, sporun hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

        Dövüş sporlarında elde edecek daha fazla ödül kalmadığı için crossfit branşına başladığını anlatan Tebaa, kariyer basamaklarına bu alanda devam ettiğini belirtti.

        Tebaa, şu an hedefinin kendisiyle olduğunu sınırlarını zorlayarak crossfit branşında mücadelesini sürdürdüğünü anlattı.

        Zor bir sporla uğraştığını ancak başarı elde ettikçe mutlu olduğunu vurgulayan Tebaa, şunları kaydetti:

        "Kadınlar ne hedef koyarlarsa yapıyorlar, en azından yapmaya çalışıyorlar, savaşıyorlar. Kadın her yerde, her şeyde, her sektörde... Kadınların hedefi varsa o hedef doğrultusunda hep ilerliyor, son damlaya kadar elinden ne geliyorsa yapıyor. Kadının yapamayacağı bir şey yok, yeter ki istesin. Herkes bu sporu yapabilir, hiç kimse korkmasın yeter ki harekete geçsinler."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
