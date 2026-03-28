Mersin'de çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.



Barbaros Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Kavga sırasında taraflardan birinin ateş açması sonucu A.B. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis olayın ardından kaçan C.Y. ve M.K'yi gözaltına aldı.



