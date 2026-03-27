Mersin'de bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kötü koku yayılan bir evden 7 kamyon çöp çıkarıldı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Koyuncu Mahallesi'nde bir evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu belediyeye bildirdi. Adrese giden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri evde temizlik çalışması yaptı. Evden 7 kamyon çöp çıkarıldı.

