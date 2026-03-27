        Mersin'de ünlü ressamların eserlerinin resmedildiği binalar mahalleye renk katıyor

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in Toroslar ilçesinde, dış cephelerine ünlü ressamların eserlerinin resmedildiği binalar mahalleye renk katıyor.

        Giriş: 27.03.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Toroslar Belediyesi tarafından 2017'de başlatılan "Bulvar, Cadde ve Sokaklarda Cephe Düzenlemesi Projesi" kapsamında Akbelen ve Güneykent mahallelerindeki boyası dökülmüş, dış cephesi yıpranmış binalarda çalışma başlatıldı.

        Çalışma kapsamında ressam Nazife Bilgin Hazar, belirlenen binalara Halil Paşa, İbrahim Çallı, Vincent van Gogh, Osman Hamdi Bey, Pablo Picasso, Neşet Günal, Salvador Dali, Frida Kahlo, Diego Rivera, Pierre Auguste Renoir, Leonardo da Vinci, Johannes Vermeer ve Paula Rego gibi ünlü ressamların eserlerinin röprodüksiyonlarını çizdi.

        Başta Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi", Frida Kahlo'nun "Ben ve Maymun", Vincent van Gogh'un portresi ile "Yıldızlı Gece" ve Leonardo da Vinci'nin "Mona Lisa" eserlerinin yer aldığı çalışmaları binalara resmeden Hazar, çok sayıda yapının kötü görünümdeki dış cephesini süsledi.

        Hazar'ın çalışmalarıyla rengarenk görüntüye kavuşan mahalledeki binalar, adeta kentin simgesi haline geldi.

        Mahallelerdeki "resimli binalar", burada yaşayanların yanı sıra kente gelenlere görsel güzellik sunuyor.

        - "Çok ses getiren bir proje oldu"

        Ressam Nazife Bilgin Hazar, AA muhabirine, projenin halkı sanatla buluşturmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

        Büyük emek vererek güzel çalışmalar ortaya çıkardıklarını belirten Hazar, "Burası açık hava sanat müzesi gibi oldu. Binalar yan yana olduğu için giderken sanki müzede geziyor gibisiniz. Çok ses getiren bir proje oldu. Hala sosyal medyada görsel önüme düşüyor. Bu gerçekten doğru bir projeydi." diye konuştu.

        Hazar, binaların dış cephesinde yapılan çalışmayla mahallenin güzel bir görünüme kavuşmasının yanı sıra kentin tanıtımına da katkı sağladığını dile getirdi.

        Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarının ilk dönemlerdeki gibi beğenilmesinin mutluluk verici olduğunu vurgulayan Hazar, şöyle konuştu:

        "Bu çalışmaları görmek için yurt içinden buraya gelenler oldu. Hala da gelip fotoğraf ve video çekiyorlar. Bu durum beni mutlu ediyor. Bu yapılan çalışmalar Mersin'in simgesi haline geldi. 9 yıldır hala ses getiriyor."

        - Mahalle sakinleri de memnun

        Güneykent Mahallesi sakinlerinden Süleyman Sabah da güzel bir mahallede ikamet ettiklerini belirtti.

        Binaların rengarenk olmasının güzel bir şey olduğunu anlatan Sabah, "Projeden memnunuz, diğer taraflara da yapılırsa daha güzel olur. Vatandaşlar gelsin görsün. Mersin'imizin her tarafı böyle olsun." dedi.

        Osman Sarmalı da dış cephelerinde ünlü ressamların eserlerinin yer aldığı mahallelerindeki binaların Mersin'in simgesi haline geldiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

