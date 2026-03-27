Anamur ve Bozyazı ilçelerinde Nevruz Bayramı kutlandı
Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde Nevruz Bayramı kutlandı.
Bozyazı ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Bozyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, geleneksel oyunlar ve kültürel sunumlar sergilendi.
Programda nevruz ateşi yakıldı, demir dövüldü.
Anamur ilçesinde ise Anamur Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından program düzenlendi.
Geleneksel yarışmaların gerçekleştirildi etkinlikte, halk oyunları gösterileri sunuldu.
Nevruz ateşinin yakıldığı programda birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Programa Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
