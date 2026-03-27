Mersin'de arazilerini bağışlayan ailenin adı okula verildi

Mersin'in Mut ilçesinde arazilerini bağışlayan ailenin adı okula verildi.



İlçede ikamet eden Cennet ve Mahmut Özdemir çifti arazilerini bağışlayarak Deveci Mahallesi'nde Anadolu İmam Hatip Lisesinin yapılmasına katkı sundu.



Özdemir çiftinin yaşamlarını yitirmesinin ardından adlarını yaşatmak için okulun adı "Cennet-Mahmut Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak değiştirildi.



Okul yönetimince Özdemir ailesinin çocukları, torunları ve yakınlarının katılımıyla program düzenlendi.





Programda Özdemir ailesinin yakınlarına plaket verildi.



Özdemir çiftinin oğulları Mehmet Ali Özdemir, yapılan bağışın eğitime katkı sunmasından duydukları memnuniyeti ifade etti.



Düzenlenen programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Dölek, okul müdürü Muhammet Gezer, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.



