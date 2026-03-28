Gülnar ilçesinde sınav hazırlığında olan öğrencilere destek sürüyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Mersin'in Gülnar ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik çalışmalar devam ediyor.
Gülnar Belediyesince öğrencilerin sınav hazırlık süreçlerine katkı sunmak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında ücretsiz deneme sınavları düzenleniyor.
Belediyenin Atatürk Ortaokulu ve Gülnar Anadolu Lisesi'nde düzenlediği deneme sınavlarına 220 öğrenci katıldı.
Çalışmalar kapsamında öğrencilere sınavlara hazırlık sürecinde psikolojik destek de verilecek.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yaptığı açıklamada, eğitimin her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.
Eğitime desteklerinin süreceğini kaydeden Önge, "Mayıs ayında belediyemiz tarafından ücretsiz deneme sınavı daha gerçekleştireceğiz. Bu sınavlarda dereceye giren öğrencilerimizin motivasyonlarını artırmak amacıyla laptop, tablet ve bisiklet ile ödüllendireceğiz. Öğrencilerimizin sınav heyecanını yenmeleri ve stres yönetimini öğrenmeleri için uzmanlarımızla özel bir seminer düzenleyeceğiz." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.