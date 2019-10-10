Mut’ta "Yıllarımıza Yardım Eli Projesi" başlatıldı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mersin’in Mut ilçesinde kaymakamlık tarafından ‘Yıllarımıza Yardım Eli Projesi’ başlatıldı.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlıların evinde temizlik ve günlük ihtiyaçları karşılanıyor.

Kaymakam Muammer Köken, sorumluluk bilinciyle çalışmalar yaptıklarını söyledi. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlılara sahip çıktıklarını söyleyen Kaymakam Köken, "Mut ilçesinde yaşlı, ihtiyaç sahibi, kimsesiz, kendi ev işlerini yapamaz durumda olan vatandaşlarımıza kol kanat gererek yardım etmek devlet olarak boynumuzun borcudur" dedi.

MERSİN 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:18

GÜNEŞ 06:37

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:21

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.