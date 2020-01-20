CHP Erdemli İlçe Başkanlığına Mustafa Kılbaş seçildi

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CHP Erdemli İlçe Teşkilatı 37. Olağan Kongresini Erdemli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Seçime gidilen olağan kongrede Mustafa Kılbaş CHP Erdemli İlçe Başkanlığına seçildi.

Divan başkanlığını CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'in yaptığı kongreyi milletvekillerinden Ali Mahir Başarır, Cengiz Gökçel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile CHP Mersin İl Başkanı Adil Aktay'da izledi.

Seçimde 230 delegeden 228'i sandığa gitti. Başkanlık için yarışan 4 adaydan, 86 oy alan Mustafa Kılbaş ilçe başkanlığına seçildi. Başkan adaylarından mevcut başkan Ali Yardımcı 69, Musa Duran 65, Hidayet Özalp ise 6 oy aldı. 2 oy geçersiz sayılırken, 2 delegede oy kullanmadı.

İlçe başkanlığına seçilen Mustafa Kılbaş partililere hitaben yaptığı konuşmada, herkese teşekkür etti.

MERSİN 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:21

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