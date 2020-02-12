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Tayvan Ticaret Merkezi'nden Toroslar'ın Tekstilkent Projesine ilgi

İHA

Tayvan Ticaret Merkezi'nden Toroslar'ın Tekstilkent Projesine ilgi

Toroslar Belediyesince hayata geçirilmesi planlanan Tekstilkent Projesi'nin, Tayvan Ticaret Merkezince ilgi gördüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi Direktörü Jimmy Chen, Tanıtım Müdürü Nazan Güngör ve Tayvan Ticaret Merkezi Menajeri Ceyda Kuo'yu ağırlayan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlattı. “Biz, kentimizin gelişime açık olmasından dolayı ‘gelecek vizyonumuzu’ üreten, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak üzere hazırladık” diyen Yılmaz, geleceğin Toroslar’ında üretim ve istihdam sahaları kurarak, ‘kendisine yeten’ bir kent inşa etmek istediklerini söyledi.
Toroslar’ın arsa zenginliği yönünden Türkiye'deki sayılı ilçelerden biri olduğunu aktaran Yılmaz, “Bu arsaları yatırımcıya açmak istiyoruz. Yatırıma uygun durumda olan arsalar üzerine kurulacak tekstilciler, mobilyacılar ve sanayi siteleri gibi iş üretim alanlarıyla istihdamı arttırıp, bölgeye nitelikli yatırımcı kazandıracağız. Bu kapsamda hayata geçireceğimiz ilk projemiz Tekstilkent olacak” dedi.
Tekstilkent'in, tip atölyeler, meslek yüksekokulu, arge tasarım merkezi, ara eleman yetiştiren birimi ve oteliyle büyük bir kompleks olacağını ifade eden Yılmaz, "10 bin kişiye istihdam sağlayacağımız Tekstilkent projesinde, tekstil ve konfeksiyon firmalarının daha düşük maliyetle yatırım yapabilecekleri, mevcut istihdama ilave 10 bin kişiye daha iş olanağı sağlayacak bir kompleks oluşturacağız. Kapasite ve işlevsel açıdan çok büyük bir yatırım olacak Tekstilkent, şu açıdan da çok önemli; dünyanın ünlü markaları Mersin’de fason olarak üretiliyor. Kuracağımız fonksiyonel merkezle dünyanın başka markalarının da Mersin’e gelmesini hedefliyoruz. Bu noktada Mersin’in, Türkiye’nin, dünyanın tanıdığı, üretimi denetleyen ciddi inspektörlerle de görüştük. İçinde tip atölyelerin, meslek yüksekokulunun olduğu, ara eleman yetiştirecek birimi, arge tasarım merkezi, oteli olan büyük bir kompleks tasarlıyoruz” diye konuştu.
Türk ve Tayvan ortak girişimleri konusunda çalışmalar yapan Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul ofisi heyeti ise Başkan Yılmaz’a Tayvan ekonomisi hakkında bilgiler verdi. Heyette yer alan Tayvan Ticaret Merkezi İstanbul Ofisi Direktörü Jimmy Chen, görüşmede şu değerlendirmelerde bulundu; "Tayvan iş dünyasının Türkiye’de yatırım yapma eğilimi var. Güçlü bir ekonomiye sahibiz. Ülkemizde ArGe ve tasarım gelişmiş düzeyde. Bilgi teknolojilerinde önemli bir değere sahibiz. Ve bu anlamda işbirlikleri geliştirmek istiyoruz. Türkiye’de iş yapmak isteyen ve ortak girişim arayışında olan Tayvanlı firmalara ve girişimcilere, kanunlar, teşvikler ve yatırım fırsatları konusunda danışmanlık yapıyoruz. Ayrıca, Türk firmalarını Tayvan’da iş yapmaları ve kendilerini tanıtmaları konusunda da destekliyoruz. Her türlü bilgiyi sağlamak ve ortak yapıların oluşması konusunda onlara yardımcı olmayı her zaman gündemde tutuyoruz. Toroslar gelişime açık ve potansiyeli yüksek bir ilçe. Tekstilkent projenizi gerçekten takdir ediyoruz. Bu anlamda önümüzdeki dönemde de 2 ülke arasında sağlanabilecek işbirlikleri konusunda çalışmalar yapmak istiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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