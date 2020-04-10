Sağlık Müdürü Bahçacı'dan 'evde kal' çağrısına uyan Mersinlilere teşekkür Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Salgın süresince sağlıklı kalabilmek önemli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sağlık Müdürü Bahçacı'dan 'evde kal' çağrısına uyan Mersinlilere teşekkür Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Salgın süresince sağlıklı kalabilmek önemli”

İHA

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, bütün dünyayı etkisine alan korona virüs salgını ile mücadelede örnek bir tavır sergileyen Mersinlilere teşekkür ederek, evde kalma süresince sağlığın korunması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Sağlık Müdürü Bahçacı'dan 'evde kal' çağrısına uyan Mersinlilere teşekkür Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı: "Salgın süresince sağlıklı kalabilmek önemli”

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, bütün dünyayı etkisine alan korona virüs salgını ile mücadelede örnek bir tavır sergileyen Mersinlilere teşekkür ederek, evde kalma süresince sağlığın korunması için yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.
Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart tarihinde görüldüğünü hatırlatarak, Sağlık Bakanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların hızla harekete geçtiğini, virüsün yayılma hızını azaltmak için bir takım tedbirler alındığını söyledi. Alınan tedbirlerin içerisinde önemli bir yer teşkil eden sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde vatandaşlara 'evde kal' çağrısının yapıldığını ifade eden Bahçacı, “Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Kovid19 salgını dünyanın hemen hemen her ülkesini etkilemeye devam ediyor. Salgın, ailelerin ve bireylerin yaşam rutinlerini değiştirmelerine neden oldu. Çevremizde göremediğimiz ancak bizi sürekli tehdit eden bir virüse karşı korunma çabası içindeyiz. Tam olarak kendimizi güvende hissedemiyoruz. Bu durum haliyle sağlımız üzerinde bir takım olumsuzluklara sebep oluyor” dedi.
“Salgın süresince sağlıklı kalabilmek önemli”
Kovid19 salgınının bir süre sonra kontrol altına alınacağı ve hayatın normale döneceğini söyleyen Bahçacı, “Kriz yönetimi olağanüstü durumda ortaya çıkan düzensizliği önlemek ve düzeni yeniden kurmak için yapılanlar anlamına gelir. Bu koşullar değişecek ve bizler bir salgınla mücadele etmeyi öğrenmiş bir toplum olacağız. Ama bir süre evimizde kalmak zorundayız. Bu durum ruhsal bir stres oluşturabilir. Bu çok doğal bir durumdur. Çünkü fiziksel ruhsal açıdan bir kriz ortamında bulunmaktayız. Bizlerin ruhsal olarak etkilenmemiz, krizin hiç geçmeyeceği ya da büyüdüğü anlamına gelmez. Her şeyden önce evimiz bizim zaten vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz bir mekan, bunu unutmayalım. Yeni bir yerde değiliz. Temel olarak önerilen hijyen kurallarına uyduğumuz zaman virüsle enfekte olma ihtimalimizin çok düşük olduğu biliniyor" diye konuştu. Günlük uyku, uyanıklık, beslenme ve spor gibi aktivitelere rutin olarak devam edilmesini gerektiğini kaydeden Bahçacı, "Medya ve diğer bilgi kaynaklarına sürekli takip etmek bizim bilgimizi arttırmaz, sadece kafamızı karıştırır. Güvenilir bilgilere Sağlık Bakanlığı web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabiliriz. Var olan ilaçlarımızı düzenli kullanmaya devam etmeli, ara vermemeliyiz. Yakınlarımız, arkadaşlarımız ile görüntülü olarak konuşabilir, onlarla duygu ve düşüncelerimizi paylaşabiliriz. Sosyal mesafeye dikkat ederek daha yaşlı bireylerin alışverişlerini yapabilir, onlara sosyal destek sağlayabiliriz. Günlük rutin oluşturup kendimize özel zaman ayırmalıyız. Çocuklarında kendi kendilerini oyalayacak sağlıklı yollar bulmalarını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı.
“Psikososyal destek hatlarımız vatandaşlarımızın hizmetinde”
Evde kalma sürecinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Psikososyal Destek Hattı da kurduklarını söyleyen Bahçacı, şöyle devam etti; "Evde kalma süresince yaşanması olası sıkıntıların çözümü için psikosyal destek hattı kurduk. Oluşturduğumuz ekipler konusunda uzman psikolog, sosyal çalışmacı ve çocuk gelişimcilerimizden oluşuyor. Hafta içi 08.0017.00 saatleri arasında hizmet veriyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturduğumuz ekibin numarası 0 324 233 53 05, Erdemli numaramız 0 324 516 22 68, Toroslar 0 324 233 55 52, Mezitli 0 324 359 32 40 ve Tarsus 0 324 625 93 44. Psikososyal destek almak isteyen vatandaşlarımız bu numaraları aramaları yeterli. Unutmayalım; Kovid19 alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Mersin'de Polis Haftası kutlandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Mersin'de Polis Haftası kutlandı
Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı
YEREL HABERLER Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda ...
Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda paketi dağıttı
YEREL HABERLER Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe, Tarsus'ta gıda ...
Mezitli'de korona virüse karşı çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Mezitli'de korona virüse karşı çalışmalar sürüyor
Mersin'de mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık paketi desteği
YEREL HABERLER Mersin'de mevsimlik tarım işçilerine gıda ve sağlık ...
(Görüntülü) Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı kapı dolaşarak gıda paketi dağıttı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Galatasaray'ın efsanesi Ergün Penbe kapı ...
İl Emniyet Müdürü Şahne’den Mersinlilere teşekkür Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 175. Yıl Dönümü kutlama töreninde, korona virüs önlemleri kapsamında zorluk çekmediklerini, Mersinlilerin çok duyarlı olduğunu söyledi
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Şahne’den Mersinlilere ...
(Görüntülü) 300 bin tohum toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 300 bin tohum toprakla buluşturuldu
Polis Haftası sade bir şekilde kutlandı
YEREL HABERLER Polis Haftası sade bir şekilde kutlandı
Mersin Büyükşehir Belediyesinde ihale ve doğrudan alımlar durduruldu
YEREL HABERLER Mersin Büyükşehir Belediyesinde ihale ve doğrudan ...
300 bin tohum toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER 300 bin tohum toprakla buluşturuldu
Kıbrıs'taki Tarsuslu öğrencilere Kaymakam Otcu'dan yardım eli
YEREL HABERLER Kıbrıs'taki Tarsuslu öğrencilere Kaymakam Otcu'dan ...
Yanan otomobildeki sürücü ölümden döndü
YEREL HABERLER Yanan otomobildeki sürücü ölümden döndü
Tarsus’ta yıldırım caminin minaresine isabet etti
YEREL HABERLER Tarsus’ta yıldırım caminin minaresine isabet etti
Silifke'de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Silifke'de kaçak tütün operasyonu
Tarsus’ta yağan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi
YEREL HABERLER Tarsus’ta yağan dolu ekili tarım arazilerine zarar ...
(Görüntülü) MERSİNLİLER 'EVDE KALARAK' VAKA SAYISININ ARTMASININ ÖNÜNE GEÇTİLER
YEREL HABERLER (Görüntülü) MERSİNLİLER 'EVDE KALARAK' VAKA SAYISININ ...
(Görüntülü) Erdemli'de sokak hayvanlarına 100 kilo mama bırakıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erdemli'de sokak hayvanlarına 100 kilo ...
(Görüntülü) Erdemli'de sokak hayvanlarına 100 kilo mama bırakıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erdemli'de sokak hayvanlarına 100 kilo ...
Damlama borularını çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Damlama borularını çalan hırsızlar yakalandı
Başkan Yılmaz, Mersin’deki tüm polislere mektup gönderdi
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Mersin’deki tüm polislere mektup ...
Emniyet teşkilatına "tatlı" kutlama AK Parti Erdemli ilçe yönetimi emniyet müdürlüğündeki polislere tatlı ikram etti
YEREL HABERLER Emniyet teşkilatına "tatlı" kutlama AK Parti Erdemli ...
Jandarma 66 kilogram kaçak tütün ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma 66 kilogram kaçak tütün ele geçirdi
Mut, kayısı üretimini her geçen yıl arttırıyor İç piyasada tüketilen sofralık kayısı ihtiyacının yüzde 85'inin Mersin’in Mut ilçesinden karşılandığı bildirildi Mersin’in Mut ilçesinde kayısı dikim alanı 1 yılda 7 bin dekar daha artarak 63 bin dekara ulaşırken, bu yıl 110 bin tonun üzerinde rekolte beklentisi var
YEREL HABERLER Mut, kayısı üretimini her geçen yıl arttırıyor İç ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X