Erdemli'de uyuşturucu operasyonu

Mersin'in Erdemli ilçesinde üzerlerinde ve araçlarında uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri durumundan şüphelenilen bir otomobili Alata Mahallesinde durdurdu. Araçta bulunan B.Ç. ve O.M. adlı şahısların üzerinde yapılan aramada 6 fiş satışa hazır metamfetamin ile 25 gram 'uç' olarak adlandırılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içinde yapılan aramada ise 340 gram daha uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı ifadelerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti' ve 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.