Mersin Büyükşehir Belediyesi, okul öncesi çocuklar için yeni bir sosyal medya içeriği hazırladı “Sen Olsan Ne Yapardın?” adını taşıyan video içeriği 15 günlük periyotlarla Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin okul öncesi çocuklara sosyal medya hesaplarından sunduğu içeriklere bir yenisi daha eklendi. “Sen Olsan Ne Yapardın?” adını taşıyan video içeriği 15 günlük periyotlarla Büyükşehir’in sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.

SCAMPER metoduyla hazırlanan içerikle çocukların beceri ve çevreye duyarlılıklarının geliştirilmesi amaçlanıyor. SCAMPER, özellikle çocuklarda fikir geliştirme kapasitesini güçlendiren ve dünyada sıkça kullanılan bir metot. Baş harflerinin “SCAMPER”ı oluşturduğu yedi İngilizce kelime, Türkçe’de “yer değiştirme, birleştirme, uyarlama, değiştirme, başka amaçlarla kullanma, çıkarma ve yeniden düzenleme” anlamlarını karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesindeki kreşlerde görevli okul öncesi öğretmenleri de yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniği olarak ifade edilen SCAMPER metoduyla çocuklar için video içeriği hazırladı. Bu kapsamda üzerinde “Sen Olsan Ne Yapardın?” yazılı kutudan çeşitli malzemeler çıkaran öğretmenler, kamera karşısında bu malzemelerden yeni ürünler elde ediyor.

Büyükşehir’in okul öncesi öğretmeni Cemre Kurşun, okul öncesi çocuklar için hazırladıkları içeriğin amacından bahsederek, “Ulaşabildiğimiz tüm çocukların olgunlaştıkça özgür fikirler geliştirmelerini önemsiyoruz. Bu kapsamda da çevreye duyarlı bireyler olmalarını destekleyecek etkinliklerimize yer veriyoruz. SCAMPER yönlendirilmiş beyin fırtınası tekniği kullanarak, çocukların söylediği fikirleri değerlendiriyor ve farklı düşünmelerini cesaretlendirecek etkinliklere rehberlik ediyoruz. Değişen dünyada, çevreye duyarlı, yeni fikirler ile ön plana çıkacak bireyler olmaları için eğitim programımızı ve kullandığımız teknikleri bu doğrultuda şekillendiriyoruz” diye konuştu.

Çocuklarda ayrıca çevre duyarlılığı ve geri dönüşüm bilincini de geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Kurşun, “Genelde atık materyalleri kullanıyoruz. Çevreye zarar vermeyecek veya zararı en asgari düzeyde olacak malzemeler kullanıyoruz” dedi.

İlk videoda kuşlar için yem kutusu yaptıklarını ve çocuklardan da benzer çalışmalar yapmalarını istediklerini söyleyen Kurşun, “İlk videomuz da kağıt havlu rulosunu geri dönüştürerek basit malzemelerden kuşlar için yem kutusu yaptık. Kağıt havlu rulosu, ince ağaç dalı, bal ve kuş yemi kullandık. Bunlar doğaya zarar vermeyen ve geri dönüşümden ürettiğimiz malzemeler. Bu doğrultuda ilerlemeye çalışıyoruz. Çektiğimiz videoyu izleyen çocuklardan farklı fikirler ortaya koyarak yaptıkları çalışmaların fotoğraflarını veya videolarını sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere göndermelerini istedik" şeklinde konuştu.

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