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Seçer: "Mersin, geleceğin parlayan yıldızı olacak" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarıma pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'in her yönüyle güzel bir kent olduğunu vurgulayarak, "Mersin, dünyanın gelecekte yıldızı parlayan kentlerinin en başında olacak. Tüm dünya Mersin'i tanıyacak. Ben de bu vizyona uygun bir belediye başkanlığı yapma gayreti içerisindeyim" dedi.

Seçer: "Mersin, geleceğin parlayan yıldızı olacak" Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Tarıma pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin’in her yönüyle güzel bir kent olduğunu vurgulayarak, “Mersin, dünyanın gelecekte yıldızı parlayan kentlerinin en başında olacak. Tüm dünya Mersin’i tanıyacak. Ben de bu vizyona uygun bir belediye başkanlığı yapma gayreti içerisindeyim” dedi.
Seçer, katıldığı bir televizyon programında tarım, turizm, hayvancılık, altyapı, yol, çevre, kültür, sanat ve spor gibi alanlar başta olmak üzere hayata geçirdikleri projeleri anlattı. Seçer, pandemi sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, yaz mevsiminin gelmesi ve turizm sezonunun açılmasıyla birlikte şehir dışından kente gelen misafirler konusunda birtakım sorunlar olabileceğine işaret ederek, “Mersin, yaz aylarında birçok bölgeden gelen ailelerle dolup taşıyor. Bazı uygulamalar yaparak, salgının vaka sayısını artıracak tehdidi ortadan kaldıran çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 9 ayrı noktada belediyemizin işlettiği plajlarımız var. Bu noktaları da pandemi kurallarına uygun dizayn ettik. Gerekli hassasiyeti gösteriyoruz ve bunu sürdüreceğiz” diye konuştu.
Tarıma pozitif ayrımcılık
Pandemi sürecinde tarıma ve üreticilere yönelik projelerinden söz eden Seçer, 16 bin kilometrekare yüzölçümüne sahip Mersin’in 4’te biri oranında verimli tarım arazisine sahip olduğunu belirterek, "Mersin’de katma değeri yüksek ürünler, çok değerli meyveler üretiliyor. Bunlar dünyanın dört bir yanına gidiyor. Altını çizmek istiyorum ki, pandemi sürecinde ekonomik olarak birçok şehir olumsuz etkilendi. Ama bundan en az etkilenen şehirlerin başında Mersin geliyor. Neden? Başta tarım ve gıda sektörünün burada çok güçlü olması. Liman kenti olmamız da elbette ki, önemli bir katkı. Tarım ve gıda sektörü 12 ay herhangi bir olağanüstü koşuldan en az etkilenen sektörlerdir. Savaş da olsa, pandemi de olsa, hayat normalleşse de gıdaya ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.
Ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki tarım konusunda belediyelerin de önemli görevleri yerine getirdiğini aktaran Seçer, “Tarım alanında başta alet, ekipman, fide, fidan, tohum desteğine kadar birçok ayni yardım yapıyoruz” diyerek, yakın zamanda hayata geçirdikleri önemli uygulamalardan söz etti. Özellikle üreticiye dağıttıkları 'ata tohumları'nın tarımsal ekonomiye yön vereceğine değinen Seçer, “Sulanabilir arazilerin miktarının artması konusunda da önemli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle su sıkıntısı çeken tarım alanlarına su kavuşturmak için sulama borusu yardımlarımız oluyor. Bu yıl için yaptığımız planlama 60 kilometre. Önümüzdeki yıllarda daha da artacak” şeklinde konuştu.
“Tüm dünya Mersin’i tanıyacak”
Mersin’in her yönüyle güzel bir kent olduğunu belirten Seçer, şöyle devam etti; "Mersin dünyanın gelecekte yıldızı parlayan kentlerinin en başında olacak. Tüm dünya Mersin’i tanıyacak. Lokasyonu, tarihi, kültürel birikimi, ekonomik ve bölgesel dinamikleri gibi birçok konu Mersin’in büyümesi, kalkınması, bir dünya kenti olması için çok önemli olanaklar sunuyor. Ben de bu vizyona uygun bir belediye başkanlığı yapma gayreti içerisindeyim. Çok farklı atılımlar, çalışmalar, projeler uygulayalım, Mersin’in önünü açacak işler yapalım. Burada ekonomi canlansın, üretim olsun, insanlar çalışsın, refahı artsın. Refah sayesinde buraya huzur, kardeşlik ve barışı getirelim. İnsanlar gülsün, eğitim iyi olsun, belediyenin hizmetleri iyi olsun, sokaklar temiz olsun. Refahın olduğu yerde her şey zaten kendiliğinden geliyor. Biz böyle bir kent oluşturmaya çalışıyoruz.”
Kültür ve sanat konusuna da değer verdiklerini kaydeden Seçer, Mersin’in her noktasında müzik sesi olmasını istediklerini söyledi.
“Bütçeden pay ayrılan en önemli alanlar yol ve asfalt”
Başkan Seçer, altyapı ve üst yapı çalışmalarına hız verdiklerini ve çalışmalarını o yönde yoğunlaştırdıklarını kaydederek, şu bilgileri verdi; "Bizim bu bölgemiz üretim bölgeleri, yol ağımız da çok geniş. Belediye başkanı olarak yol yapımını önemsiyorum. Çünkü tarlada, bahçede üretilen ürünlerin pazara sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için iyi yollara ihtiyacınız var. Bu açıdan bizim bütçe içerisinde pay ayırdığımız en önemli alanların başında yol ve asfalt yapım çalışmaları geliyor. Bu çalışmaları da hakkını vererek yapıyoruz. Altyapısı uygun, kaliteli yol ağları oluşturmak istiyoruz. Yine bu bölgenin en önemli sorunlarının başında altyapı sorunu geliyor. Özellikle yaylalık bölgeler. Sahil kesiminde de çevre ve toplum sağlığına aykırı durumlar söz konusu. Kanalizasyonu olmayan birçok bölgemiz var. Süratle kanalizasyon çalışmalarını başlattık. Şu anda MESKİ olarak 13 ayrı noktada inşaatımız var. Kanalizasyon, arıtma, temiz içmesuyu, yağmur suyu hatları. Mersin'i çok yakın bir zamanda altyapı sorunundan arınmış, yolları güzel ve temiz bir kent haline getirme arzusu içerisindeyiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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