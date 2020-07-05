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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tarhan, Mezitlililerle birlikte sahil temizliği yaptı

İHA

– Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde, gönüllü vatandaşların başlattığı sahilde temizlik kampanyası 5'inci haftaya girdi. 'Kullandığımız ortak alanları birlikte temizliyoruz' sloganıyla tüm Mezitli sahilini boydan boya temizleyen Mezitlililere, bu hafta Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.

Başkan Tarhan, Mezitlililerle birlikte sahil temizliği yaptı

– Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde, gönüllü vatandaşların başlattığı sahilde temizlik kampanyası 5’inci haftaya girdi. ‘Kullandığımız ortak alanları birlikte temizliyoruz’ sloganıyla tüm Mezitli sahilini boydan boya temizleyen Mezitlililere, bu hafta Belediye Başkanı Neşet Tarhan da katıldı.
Mezitli sahilindeki temizlik kampanyasına, Başkan Tarhan’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, Mezitli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ve her yaştan onlarca Mezitlili katıldı. Mezitli’nin en uç noktası olan Çeşmeli sınırından başlayan sahil temizliğine diğer bir grup da korona virüs tedbirleri kapsamında, yoğun kalabalık oluşmaması adına Mersin Üniversitesi Tece Kampüsü civarından katılarak destek verdi. Her iki grubun ortak noktada buluşmasına kadar devam eden temizlikte, bilinçsiz şekilde sahillere atılan yüzlerce torba çöp toplandı. Çöplerin yanı sıra rahatsızlık veren ot ve yosunlar da temizlenerek sahiller temiz bir hale getirildi.
Çöp toplama esnasında bazı vatandaşlar, aldırmadan sahilde güneşlenmeye ve denize girmeye devam ederken, temizliğe yardım edenler de oldu. Denize girmek için sahilde bulunan vatandaşlar, Başkan Tarhan’ı karşılarında görünce sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Başkan Tarhan’dan Mezitli halkına teşekkür
Başkan Tarhan, burada yaptığı açıklamada, vatandaşların, kullandıkları alanların temizlenmesi konusunda Mezitli Belediyesine destek vermeye devam ettiklerini belirterek, 5 haftadır ısrarla temizliğe devam eden tüm vatandaşlara teşekkür etti. Mezitlililerin sergilediği tavrın örnek olması gerektiğine dikkat çeken Tarhan, "Mezitli Halkı her alanda olduğu gibi ortak kullanım alanlarını da temizlerken Belediyesine destek vererek bir kez daha farkını ortaya koymaya devam ediyor. Her yaştan onlarca vatandaşımız, 5 haftadır her hafta sonunu sahillerini temizleyerek değerlendiriyor. Ben de bu hafta vatandaşlarımıza katılarak destek vermek istedim. Katılımın yoğun olması nedeniyle farklı bir duyarlılık örneği gösteren halkımız korona virüse karşı tedbir alarak Deniz Mahallesi civarından başlayarak diğer grupla orta noktada buluştu. Bu durum bile Mezitlililerin ne denli farklı olduğunu göstermektedir" dedi.

“Mezitli Belediyesi vatandaşlarıyla daha güçlü”
Mezitli Belediyesinin en büyük gücünün vatandaşlarının güveni ve desteği olduğunu vurgulayan Tarhan, "Vatandaşımızın bu desteği Mezitli Belediyemize hem ekonomik hem de sosyal destek olarak dönmektedir. Her vatandaş belediyesine ve başkanına güveniyor ve gücüne göre destek oluyor. Çocuk Gündüz Bakım Evi, Gençlik Merkezi, Yaşlı Bakım Merkezi yaptıranların yanında, korona virüs döneminde ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımı yapan, evinde maske dikişini yapan vatandaşlarımızın bu destekleri Mezitlililere hizmet olarak döndü. Bu vatandaşlarımız da temizlik alanında belediyesine destek olmak istedi. Mezitli Belediyesi vatandaşlarıyla daha güçlü. Belediyesine destek olmak için kolları sıvayarak çevre temizliği yapan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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