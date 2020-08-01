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Gezintiye çıkan kuzenlerin otomobili uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

DHA

Gezintiye çıkan kuzenlerin otomobili uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı


Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)MERSİN´in Çamlıyayla ilçesinde bayramda gezintiye çıkan 5 kuzenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, kuzenler yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Sebil Mahallesi´nde meydana geldi. Kurban Bayramı tatilinde kuzenler Ahmet, Şimal, Yunus Emre, Hilal Koca ile Ahmet Galip Büyükaslan, otomobille gezintiye çıktı. Ahmet Koca yönetimindeki 33 U 0867 plakalı otomobil ilçe merkezine doğru giderken sürücüsünün kontrolünden çıkıp yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Taklalar atarak dere yatağına devrilen araçtan fırlayan kuzenler, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından götürüldükleri Tarsus Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Çamlıyayla Okan ÇALIŞKAN
2020-08-01 14:35:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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