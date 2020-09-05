– Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin’de son dönemde korona virüs pozitif vakalarında hızlı bir artış olduğunu belirterek, ilerleyişin hızlı olmasının üzücü olduğunu vurguladı. Çamsarı, karantinanın ardından ikinci testi yaptırmak için MEÜ Hastanesine gelen pozitif hastaların test yapılmadan geri çevrildiği iddialarını ise araştıracağını, bir eksiklik varsa düzelteceğini söyledi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Çamsarı, son dönemde Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin’de de artış gösteren korona virüs (Covid19) vakalarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mersin’de hızlı bir artış olduğuna dikkat çeken Rektör Çamsarı, sağlık çalışanları arasında da pozitif vakalar bulunduğunu açıkladı.



“İlerleyiş hızlı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da Mersin’i, artış yaşanan iller arasında saydığını anımsatan Çamsarı, “Mersin de hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5’te yokuz çok şükür ama bir artış yaşandığı kesin. Bu, bayram sonrası daha çok dikkat çekti. Bizim hastanemizde de yüzde olarak artış oldu. Şu an için yatak sıkıntımız yok fakat ilerleyiş hızlı. Bu biraz üzücü bizim açımızdan” dedi.

MEÜ Hastanesindeki sağlık çalışanları içinde de pozitif vakalar olduğunu dile getiren Çamsarı, “Can kaybı yok çok şükür. Sağlık çalışanlarında temaslı olanlarda var ama bu şu an için işlemleri engelleyecek düzeyde bir sıkıntı oluşturmuyor bizim için. Zaten bu işin doğası, sağlık çalışanı olmanın zorluğu, özverisi burada. Baştan bu yana bunu kontrol altında tutmaya çalışıyoruz biz ama neticede arkadaşlar orada büyük bir özveriyle birebir çalışıyor. İster istemez bulaşlar olabiliyor. Ama şunu da belirtmek isterim; sağlık çalışanları dahil personelimizde bulaşanların bir kısmı da dışarıdaki aktivasyonlardan bulaşanlar. Yani her hemşire, her doktor hasta olduğunda hastaneden bulaşıyor diye bir şey yok. Bunu da gözden kaçırmamak lazım, sosyal hayatımızda da bu konuda hassas olmak lazım” diye konuştu.



“Gazete üstünden konuşmayı tercih ediyorlar, bu üzüyor beni”

Çamsarı, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in, dünkü açıklamasında, MEÜ Hastanesinde Covid19 testi pozitif çıkan ve evde karantinada kaldıktan sonra iyileşip iyileşmediğini öğrenmek isteyen vatandaşların, test için hastaneye gittiklerinde “Ağır semptom göstermiyorsanız test yapamayız” denilerek geri gönderildikleri iddiasını da yanıtladı. Milletvekilleri ile bir irtibat zorluğu yaşamadıklarını, herhangi bir düşünce, eleştiri veya sıkıntılarını, kendisine ulaşarak aktarabileceklerini kaydeden Çamsarı, “Fakat gazete üstünden konuşmayı tercih ediyorlar, bu üzüyor beni” diyerek sitemini dile getirdi.



“Çelişen hareketi olanlara mutlaka gerekeni yaparız. Kimsenin şüphesi olmasın”

MEÜ Hastanesini laboratuarının, korona takibinde laboratuar güvenliğinde Türkiye birincisi olduğunu vurgulayan Rektör Çamsarı, “Türkiye’nin en iyi işleyen laboratuarı burada. Bazı imkansızlıklar, aksaklıklar olabilir. Bu, bütün Türkiye’de şu an ziyadesiyle söz konusu olan şeyler. Bizde aksayan hiçbir şey yok. Bazı eleştiriler olabilir. Tavır ve tutumlarda biz, bizim kılavuz dediğimiz ve bakanlığın bize önerdiği hareket tarzlarını belirleriz. Onun dışına çıkamayız. Herkes bu kanunlar, kurallar, yönetmelikler bazında davranıyor. Bununla çelişen hareketi olanlara da biz mutlaka gerekeni yaparız; ondan da kimsenin şüphesi olmasın. Dünyanın en büyük ülkeleri bile zorluk yaşıyor şu an. Bizim sağlık sistemimiz, şu an korona ile ilgili olan tedbirlerimiz, tedavilerimiz gerçekten dünyada en iyelerden biri. Bunu kabul etmek lazım” ifadelerini kullandı.



“Gerekeni yaparız”

Hastaneye ilk kez test yaptırmak için gelen vatandaşların kesinlikle geri çevrilmediklerini vurgulayan Çamsarı, “Kabul edilme kriterleri vardır, kabul edilmeme kriterleri vardır ve bu standarttır. Bu standartlara uyulmayan bir davranış olduğunda eğer bizim haberimiz olursa biz zaten gerekeni yaparız. Her dalda her meslekte mutlaka hata yapan olur, bizde de vardır, ben de yapmışımdır hatalar ama bunu düzeltmek önemlidir. Bir haber okudum, ne haberde ne de iletilen bir isim de yok, kimin suçlandığını da bilmiyoruz. Keşke bize söyleseler şurada şöyle bir aksama var, biz de bir şeyleri düzeltsek. Ama son 6 aydır bu tür haberlerin olması dikkat çekici, bu bizi çok üzüyor” şeklinde konuştu.

MEÜ’nün daha geçen hafta 217 üniversite arasından atıfta Türkiye birincisi, yayında 26’ncı ve projede 30’uncu olduğunun altını çizen Çamsarı, şöyle devam etti: “197 üniversiteyi geride bırakmışız, buna özel üniversiteler dahil. Çok yakında başka iyi haberler de paylaşacağım. Bu haberler varken, ‘birine telefon açtık bakmadı’ türü şeylere anlam veremiyorum, niyetini de anlamıyorum. Bizler buradayız, bir şikayet olduğunda 24 saat ulaşılabiliriz. Hastanemize, personelimizin özverisine güveniyoruz.”



“Mutlaka araştıracağı. Eksiklik varsa düzelteceğim”

Söz konusu iddiayı araştıracağını da söyleyen Çamsarı, “Bir yerde eksik bir şey, hata veya eleştiri varsa ben her zaman ulaşılabilir biriyim. Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum tıbbi gereklilikler içinde ama mutlaka araştıracağım. Bir eksiklik de varsa onu düzelteceğim” dedi.

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