Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi MHP Yenişehir İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ömer Gürsoy, seçime katılan delegelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi MHP Yenişehir İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ömer Gürsoy, seçime katılan delegelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi

İHA

Yenişehir MHP'de Gürsoy güven tazeledi MHP Yenişehir İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ömer Gürsoy, seçime katılan delegelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi

MHP Yenişehir İlçe Başkanlığının 5. Olağan Kongresinde, mevcut başkan Ömer Gürsoy, seçime katılan delegelerinin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.
MHP Mersin milletvekilleri Olcay Kılavuz ve Baki Şimşek, İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Çağrı Ünel, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile çok sayıda partilinin katıldığı kongrenin Divan Başkanlığını, MHP Genel Merkez Disiplin Kurulu Sekreteri ve YKS üyesi Kürşat Türker Ercan yaptı.
Kongrede konuşan İlçe Başkanı Ömer Gürsoy, kurultayların binlerce yıllık Türk töresinin en önemli parçalarından olduğunu söyledi. 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik. Kazanan Türkiye olacak' parolası ile gerçekleştirilen kongrenin, MHP’nin tarihi misyonuna ve istikbale sahip çıkma amacının bir örneği olduğunu vurgulayan Gürsoy, “Milliyetçi Hareket Partisi, dünyayı Türkçe okuyuşuyla, Türkçü düşünce temelinde kendini sürekli gözden geçirerek ayakta kalmayı başarmış, yarım asrı geride bırakmış Türk siyasetinin çınarı, Türk milliyetçilerinin vatanı olmuş bir partidir. Genel Başkanımız bunu, 'Benim aklım hep Türkiye’dir' diyerek zihinlerimize kazımıştır. Bu nedenle gerçekleştireceğimiz kurultayımızın sloganını da 'İstiklal için birlik, istikbal için dirlik' olarak belirlemiştir" dedi.
“Cumhur İttifakının ruhuna ve fikrine sadık kalacağız”
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, batı destekli terör örgütleri ile gece gündüz bir mücadele içerisinde olduğuna değinen Gürsoy, önlerinde zorlu bir sınav olduğunu kaydetti. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Cumhur İttifakının ruhuna ve fikrine sadık kalarak birlik ve beraberliğin daha da pekişeceğini belirten Gürsoy, “Birlik ve beraberliğe olan ihtiyacımızın en gerekli olduğu günleri yaşıyoruz. Önümüzde bizleri bekleyen zorlu sınavlar var. Tüm bunlar için zihnen, kalben ve ruhen güçlü olmalıyız. Batı destekli hain terör örgütleri ile yaz kış demeden, gece gündüz yılmadan azim ve kararlılıkla mücadele veren devletimiz, bugün Suriye’den Irak’a, Libya’dan Afganistan’a dünyanın dört bir yanında Türklüğün bayrağını dalgalandırmakta, dünyanın dört bir yanında mazlumlar tarafından umutla, heyecanla beklenmekte, mavi vatan Akdeniz ve Karadeniz’de milletimizin çıkarlarını tüm gücüyle korumaktadır. İyi bilinmelidir ki, güçlü olmak ferdi hareketlerle mümkün olmayacaktır. Milli birlik ve beraberlik içinde, tek vücut olarak hareket edebilirsek işte o zaman gerçek güce ulaşabiliriz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kurulan Cumhur İttifakının ruhuna ve fikrine sadık kalarak ve bu ruhu özümseyerek birlik ve beraberliğimizin daha da pekişeceğine inanıyorum” diye konuştu.
Yenişehir İlçe Teşkilatı olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergileyeceklerini ifade eden Gürsoy, MHP’yi daha da güçlendirmek, bulunduğu yerden daha yükseklere taşımak için omuz omuza, kol kola çalışacaklarını söyledi.
“Aramızdan ayrılanları kucaklamaya hazırız”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partiden ayrılanlara yönelik 'eve dön' çağrısını da hatırlatan Gürsoy, Türk milliyetçileri için birlikteliğin tek adresinin MHP olduğunu vurguladı. Gürsoy, Mersin’de de bu durumda olanları yeniden MHP çatısı altında kucaklamaya hazır olduklarını belirterek, “Yenişehir'de ve Mersin'de içinde bir nebze olsun milliyetçilik ruhu bulunan, herhangi bir sebepten aramızdan ayrılmış, aklında fitne ve fesat hesabı olmayan kardeşlerimi, bilge liderim Dr. Devlet Bahçeli ve teşkilatım adına kucaklamaya hazır olduğumu bildirmek isterim. Gittiğiniz yol yol değildir, çıkmaz yollara girmeyin, oyuna gelmeyin derim. Hata yapıp aramızdan ayrılanlara ayrıca şunu demek isterim ki, hiçbirinizin kabullenmeyeceği affetmeyeceği bir durumdur ihanet. Ama gelin görün ki, bilge liderimiz Devlet Bahçeli büyüklüğünü bir kez daha göstermiş, gönül kapılarını sonuna kadar açmıştır” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj okundu ve seçimlere geçildi. Yapılan seçimler sonucunda kongreye katılarak oy kullanan 317 delegenin tamamının oyunu alan Ömer Gürsoy, MHP Yenişehir İlçe Başkanlığına seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Seçer, ilçelerde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Seçer, ilçelerde incelemelerde bulundu
Eski hakem Musa Eryılmaz´ın ismi spor tesisine verildi
YEREL HABERLER Eski hakem Musa Eryılmaz´ın ismi spor tesisine ...
Affettiği eşi tarafından öldürülen Emine Demir'in oğlu: Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil
YEREL HABERLER Affettiği eşi tarafından öldürülen Emine Demir'in ...
Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti yaşattılar - Ek Fotoğraflar
YEREL HABERLER Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti ...
Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti yaşattılar
YEREL HABERLER Balayından dönen avukat ile eşine, trafikte dehşeti ...
Kadınlar, evde zakkum üretip ev ekonomisine katkı sağlayacak
YEREL HABERLER Kadınlar, evde zakkum üretip ev ekonomisine katkı ...
Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı’dan iddialarla ilgili yeni açıklama
MEÜ Rektörü Prof. Dr.Çamsarı: Mersin'de koronavirüs vakaları artıyor
YEREL HABERLER MEÜ Rektörü Prof. Dr.Çamsarı: Mersin'de koronavirüs ...
Kır Çiçekleri projesinde 55 sporcu adayı belirlendi
YEREL HABERLER Kır Çiçekleri projesinde 55 sporcu adayı belirlendi
Toroslar'da şehitler için mevlit okutuldu
YEREL HABERLER Toroslar'da şehitler için mevlit okutuldu
Rektör Çamsarı: “Mersin, hızlı artış yaşanan illerden biri” MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Mersin’de son dönemde korona virüs pozitif vakalarında hızlı bir artış olduğunu belirterek, ilerleyişin hızlı olmasının üzücü olduğunu vurguladı Çamsarı, karantinanın ardından ikinci testi yaptırmak için MEÜ Hastanesine gelen pozitif hastaların test yapılmadan geri çevrildiği iddialarını araştıracağını, bir eksiklik varsa düzelteceğini söyledi
YEREL HABERLER Rektör Çamsarı: “Mersin, hızlı artış yaşanan illerden ...
Mersin'e kayıt için gelen üniversiteliler otogarda karşılanıyor
YEREL HABERLER Mersin'e kayıt için gelen üniversiteliler otogarda ...
Yürüyen kadının konuştuğu cep telefonunu alıp, kaçan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yürüyen kadının konuştuğu cep telefonunu alıp, kaçan ...
Bozyazı’da polisler kan bağışında bulundu
YEREL HABERLER Bozyazı’da polisler kan bağışında bulundu
Erdemli'de üretici pazarları yoğun ilgi görüyor
YEREL HABERLER Erdemli'de üretici pazarları yoğun ilgi görüyor
Mersin’deki tefeci operasyonunda 6 kişi tutuklandı Mersin'de tefecilik ve pos tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 29 kişiden 14'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Mersin’deki tefeci operasyonunda 6 kişi ...
Kapkaççıdan ilginç cevap: "Telefonu yerde buldum" Mersin’de yolda yürüyen kadının elindeki telefonu ’kapkaç’ yöntemiyle alıp, kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı Emniyet çıkışı hakkındaki iddiaları kabul etmeyen zanlı, telefonu da yerde bulduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Kapkaççıdan ilginç cevap: "Telefonu yerde ...
Tarsus’ta uygulamada aranan 142 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tarsus’ta uygulamada aranan 142 şahıs yakalandı
Karagöz ve Hacivat Yörük kıyafeti giydi, göçe katıldı
YEREL HABERLER Karagöz ve Hacivat Yörük kıyafeti giydi, göçe katıldı
Balayından dönen avukat çifte trafikte sözlü silahlı tehdit
YEREL HABERLER Balayından dönen avukat çifte trafikte sözlü silahlı ...
Tarsus'taki 'tefeci' operasyonunda tutuklu sayıyı 14'e yükseldi
YEREL HABERLER Tarsus'taki 'tefeci' operasyonunda tutuklu sayıyı ...
Gıda mühendisi paketleme bandından düşerek, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gıda mühendisi paketleme bandından düşerek, hayatını ...
Akdeniz'e 'Engelli Gençlik Merkezi' yapılacak
YEREL HABERLER Akdeniz'e 'Engelli Gençlik Merkezi' yapılacak
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfından MEÜ Hastanesine 800 bin TL’lik cihaz TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Mersin Üniversitesi Hastanesine, büyük yaralanmalar sonrasında gerçekleşen mikrocerrahi ameliyatlarında kullanılan SPY Floresans Görüntüle Cihazı bağışladı
YEREL HABERLER TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfından MEÜ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X