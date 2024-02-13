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        Mahalle muhtarı ölünce eşi aday oldu

        MERSİN'in Silifke ilçesi Mukaddem Mahallesi Muhtarı Rifat Gezer, 16 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yeniden muhtar adayı olan Gezer'in vefatı üzerine bu kez eşi Cennet Gezer muhtarlığa aday oldu. 10 yıldır eşiyle birlikte muhtarlıkta çalıştığını kaydeden Gezer, "Seçmenler tarafından aday olmam konusunda ısrar edildi. Muhtar adayı oldum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 10:11 Güncelleme: 13.02.2024 - 10:15
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        Mahalle muhtarı ölünce eşi aday oldu
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        MERSİN'in Silifke ilçesi Mukaddem Mahallesi Muhtarı Rifat Gezer, 16 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yeniden muhtar adayı olan Gezer'in vefatı üzerine bu kez eşi Cennet Gezer muhtarlığa aday oldu. 10 yıldır eşiyle birlikte muhtarlıkta çalıştığını kaydeden Gezer, "Seçmenler tarafından aday olmam konusunda ısrar edildi. Muhtar adayı oldum" dedi.

        Silifke ilçesi Mukaddem Mahallesi Muhtarı Rifat Gezer, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Aynı zamanda esnaflık yapan Gezer'in vefatı üzerine eşi Cennet Gezer, yerel seçimlerde muhtar adayı oldu. Adaylığının ardından kapı kapı dolaşan Gezer, vatandaşların da yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. 10 yıldır eşiyle birlikte muhtarlıkta çalıştığını kaydeden Gezer, seçmenin isteği ile aday olduğunu kaydetti. Eşinin bölgede sevilen, herkesin yardımına koşan biri olduğunu söyleyen Gezer, "Eşim Silifke´de inşaat malzemeleri satan esnaflığının yanı sıra Mukaddem Mahallesi'nde muhtarlık da yapıyordu. Silifke´de sevilen, sayılan bir insandı, herkesin yardımına koşardı. Eşimle birlikte seçimden önce gece gündüz çalıştık. Mahalleyi sokak sokak, ev ev gezdik ve seçimi kazandık. Eşim muhtarlığı çok seviyordu, gece gündüz hep mahalleliyle birlikteydi. Eşimin vefatından sonra seçmenler tarafından aday olmam konusunda ısrar edildi. Bunun üzerine muhtar adayı oldum. Beni eşim Rifat Gezer yetiştirdi, onun kadar muhtarlık yapamasam da diğer muhtar adaylarından da iyi yapacağıma inanıyorum. Eşim de nurlar içinde yatsın, bayrağını dalgalandırmak için mücadelemi sürdüreceğim. Bana bugüne kadar destek veren, yanımda olan aileme, sevenlerime, azalarıma, mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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