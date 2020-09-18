Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi Mersin'de başladı

DHA

Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi Mersin'de başladı


MERSİN, (DHA) MERSİN'de, Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TISİAD) organize ettiği, 4'ncü Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi, koronavirüs önlemleri eşliğinde başladı. 20 Eylül´e kadar sürecek zirve kapsamında Irak´lı katılımcılar, Mersin´in önemli ticaret noktalarını ziyaret etme imkanı da bulacak. Koronavirüs nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpların telafi edilmesi adına düzenlenen zirveyle, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.
Zirve kapsamında düzenlenen ikili iş görüşmelerine; MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Cem Bucuge, Yönetim Kurulu üyeleri Yasemin Taş, Çetin Kanar, Yalçın Darıcı, Ahmet Belice ve Nedim İkanç ile Mersinli iş insanları katıldı. Irak heyetinden ise, Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf ile Süleymaniye, Duhok ve Kerkük valilerinin yanı sıra Irak´ta faaliyet gösteren Ticaret Odaları Federasyonu, Sanayi Odaları Federasyonu, Müteahhitler Birliği Federasyonu, Irak İşadamları Birliği Genel Merkezi´nden çok sayıda iş insanı ve Iraklı bürokrat katıldı. Türkiye ve Irak´ın Covid-19 pandemisi boyunca yaşadığı ekonomik ve ticari kayıpların telafi edilmesi adına düzenlenen zirvede katılımcıların, yaptıkları ikili görüşmeleri neticesinde ticari işbirlikleri kurmaları ve ticaret hacminin 20 milyar dolara yükselmesinin hedeflendiği kaydedildi. Zirvenin ikinci gününde düzenlenecek panellerde bilgi paylaşımları yapılacak.
'OLUMLU GELİŞMELER YAŞANABİLİR'
Zirvenin açılışı sonrasında Irak heyeti, kentteki temasları kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası´nı (MTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol ile bir araya geldi.  MTSO Meclis Salonu´nda gerçekleşen ziyarette bölgede ticaretin artması ile siyasi alanda da olumlu gelişmeler yaşanabileceği vurgulandı. Birlikte hareket edilmesi halinde özellikle tarım, sanayi ve turizmde önemli yol alınabileceğine dikkat çekilen toplantıda Irak heyeti Türkiye´nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini, yalnızca petrol üzerine çalışmak yerine faaliyet gösterdikleri sektörleri çeşitlendirmeyi arzu ettiklerini anlattı.
'ORTADOĞU REFAH BÖLGESİNE DÖNÜŞÜR'
Başkan Kızıltan, Ortadoğu´nun dünyanın en zengin, en verimli ve insanlarının huzur içinde yaşadığı bir bölge haline gelebileceğine inandığını belirterek, "Hepimiz neden bu coğrafyada kaos olduğu sorusunu iyi düşünüp cevabını verirsek bölgemizi sıkıntılardan kurtarırız. Bölgeyi kendimiz yönetir ve üçüncü ülkeleri bu sürece dahil etmezsek, hep birlikte huzur ve refah içinde yaşarız. İnsanlarımızın eğitimine, teknolojik gelişimlerine, sanayileşmeye yoğunlaşırsak Ortadoğu büyük bir refah bölgesine dönüşür" diye konuştu.
'BERABER KAZANIRIZ'
Bölgede yaşayan Türk, Kürt ve Arap halklarının kardeş olduğunu, birbirlerinden vazgeçmesinin mümkün olmadığını kaydeden MTSO Meclis Başkanı İzol, bölgede yaşanan kargaşanın tamamen dış güçlerin bir oyunu olduğunu vurguladı. İzol, pandemi öncesinde iş adamları heyetiyle birlikte Irak´ı ziyaret ettiklerini hatırlatarak, "Asırlardır birlikte yaşadığımız bu topraklarda birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu ve iyi anlaştığımızı gördük. Ne kadar kolay ticaret yaptığımıza şahit olduk. Biz birbirimizi kollar, birlikte çalışırsak, beraber kazanırız. Bir araya geldiğimizde yapamayacağımız hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.
Ziyaret, karşılıklı hediyelerin takdimiyle sona erdi.
DHA-Genel Türkiye-Mersin / Merkez MERSİN, (DHA)
2020-09-18 15:34:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin Uluslararası Müzik Festivali ertelendi
YEREL HABERLER Mersin Uluslararası Müzik Festivali ertelendi
Mersinli şehit toprağa verildi Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Gökhan Kılınç, Mersin'in Mut ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı Şehidin bir yakını askerin elindeki şehit uzman çavuşun fotoğrafını kucaklayıp feryat etti
YEREL HABERLER Mersinli şehit toprağa verildi Pençe Kaplan Harekatı ...
Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılınç, son ...
"U 60 Takımı"ndan örnek davranış
YEREL HABERLER "U 60 Takımı"ndan örnek davranış
IKBY Yatırım ve Ticaret Zirvesi heyetinden Vali Su’ya ziyaret
YEREL HABERLER IKBY Yatırım ve Ticaret Zirvesi heyetinden Vali Su’ya ...
Can: "Van maçına taraftarlarımızın desteğini hissederek çıkacağız"
YEREL HABERLER Can: "Van maçına taraftarlarımızın desteğini ...
Toroslar Belediyesi, okulları dezenfekte etti
YEREL HABERLER Toroslar Belediyesi, okulları dezenfekte etti
Tarsus Şelalesinde ilk kez rafting yapıldı
YEREL HABERLER Tarsus Şelalesinde ilk kez rafting yapıldı
MGC’den Duygu Canova ve Bedrettin Gündeş’e hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER MGC’den Duygu Canova ve Bedrettin Gündeş’e hayırlı ...
Bacağından bıçaklanan genç kan kaybından öldü
YEREL HABERLER Bacağından bıçaklanan genç kan kaybından öldü
Mersin'de 11 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Mersin'de 11 kök kenevir ele geçirildi
Büyükşehir Belediyesi 'Yerel eşitlik için eylem planı' başlattı
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi 'Yerel eşitlik için eylem ...
Erdemli'de oyun alanlarında hijyen çalışması
YEREL HABERLER Erdemli'de oyun alanlarında hijyen çalışması
Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya düştü 15 Eylül'de Akdeniz'de av yasağının tamamen kalkmasıyla birlikte Mersin'de her çeşit balık tezgahlarda yer almaya başladı Geçtiğimiz aylarda el yakan balık fiyatları da 10 liraya kadar düşerken, balıkçılar balık bolluğundan memnun Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat: "Bazı balıklarımızda yüzde 80'e hatta yüzde 100'e varan indirim oldu"
YEREL HABERLER Tezgahlar balıkla doldu taştı, fiyatlar yarı yarıya ...
Mersin ve Adana, yoksullukta 2’nci sırada
YEREL HABERLER Mersin ve Adana, yoksullukta 2’nci sırada
Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde yaşatılıyor Ekşi mayalı ekmekler, kooperatif vasıtasıyla kentin farklı noktalarında satışa sunulacak
YEREL HABERLER Asırlık Girit ekmeği Akdeniz ilçesinde ...
VM Medical Park Mersin Hastanesi’ne ‘Yılın Sağlık Markası’ ödülü
YEREL HABERLER VM Medical Park Mersin Hastanesi’ne ‘Yılın Sağlık ...
31 yıldır ne evlerini alabiliyorlar ne paralarını Uzun süredir Hollanda'da yaşayan Havva ve Hamza Tosun çifti, 1989 yılında Mersin'de girdikleri kooperatiften 31 yıldır evlerini alamıyor 17 yıldır mahkemelik olan yaşlı çift, ya yatırdıkları paraların iadesini ya da evlerinin verilmesini istiyor
YEREL HABERLER 31 yıldır ne evlerini alabiliyorlar ne ...
4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi başladı MTSO Başkanı Kızıltan: “Bölgeyi biz yönetirsek refah sağlayabiliriz”
YEREL HABERLER 4. Türkiye-Irak Yatırım ve Ticaret Zirvesi ...
Mezitli Belediye çalışanlarına 'teşekkür plaketi'
YEREL HABERLER Mezitli Belediye çalışanlarına 'teşekkür plaketi'
Kızıltan, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Toplantısında sorun ve talepleri anlattı
YEREL HABERLER Kızıltan, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey ...
‘Arktika’, dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer buzkıranı olacak
YEREL HABERLER ‘Arktika’, dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer ...
Mersin Uluslararası Müzik Festivali, pandemi dolayısıyla ertelendi Bu yıl 19.'sunun düzenlenmesi planlanan Mersin Uluslararası Müzik Festivali, korona virüs salgını dolayısıyla gelecek yıla ertelendi
YEREL HABERLER Mersin Uluslararası Müzik Festivali, pandemi ...
Mersin'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Mersin'e şehit ateşi düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X