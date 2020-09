Büyükşehir Belediyesinin projesiyle 60 aileye toplam bin 500 küçükbaş hayvan verilecek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesini Tarsus’ta başlattı. Proje kapsamında toplam 60 aileye bin 500 küçükbaş hayvan, bir yıllık yem ve aşı desteği verilecek Seçer: “Bu projenin bugünkü cari fiyatlarla 5 yılda maliyeti yaklaşık 11 milyon lira olacak”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi” kapsamında küçükbaş hayvan ve yem dağıtımını Tarsus ilçesinde başlattı. Birçok paydaşın desteklediği proje kapsamında Tarsus ve Çamlıyayla’dan seçilen 8’i kadın toplam 16 üretici, küçükbaş hayvanlarını törenle teslim aldı. Proje kapsamında 60 üreticinin her birine 25 küçükbaş hayvan, bir yıllık yem ve aşı desteği verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’in başlattığı “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi” kapsamında küçükbaş hayvan ve yem dağıtımını Tarsus ilçesinde başlattı. Birçok paydaşın desteklediği proje kapsamında ilk yıl 27’si kadın olmak üzere toplam 60 üreticinin her birine 25 küçükbaş hayvan verilecek. 16 üreticinin küçükbaş hayvanlarını aldığı dağıtım töreni, Tarsus Mezbahasında gerçekleştirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin öncülük ettiği projenin paydaşlarını, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Veteriner Hekimler Odası ve Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği oluşturuyor. Dağıtım töreninde, Başkan Seçer’e, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Bektaş Şenay, Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler eşlik etti.



“Üreticileri, çiftçileri doğduğu yerde doyurmanın yollarını bulmamız gerekiyor”

Başkan Seçer, törende yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığa yalnızca ekonomik açıdan bakmanın yanlış olduğunu ifade ederek, “Orada sosyal, kültürel alanlar oluşturmka, üreticileri, çiftçileri doğduğu yerde doyurmanın yollarını ararken, orada da huzurla yaşamanın ya da yaşadığı yerleri daha cazip hale getirmenin yollarını bulmamız gerekiyor. Tüm bu çalışmaları yapıyoruz. Görece olarak her belediye başkanının ağırlıklı olarak önem verdiği alanlar vardır. Benim önem verdiğim alanların başında tarım da geliyor. Tarımın ekonomik önemi büyük. GSMH’ya katkısı 14 milyarın üzerine çıkmış bir ekonomik değerden bahsediyoruz. Burada bir ölçüm yapsak her 3 kişiden birinin tarımla direk ya da dolaylı bağı vardır. Tarım bu derece önemli” dedi.



“Bu proje bir güç ve fikir birliğidir”

Projenin, birçok kurumun işbirliği ile hayata geçtiğini belirten Seçer, “Mersin Büyükşehir Belediyesi önemli bir proje için yola çıkmış, bunun finansmanını karşılıyor ama her şey finansmanı sağlamak değil. Bunun bir de moral motivasyon kısmı var. Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mersin Veteriner Hekimler Odası, Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yürüttüğü bir proje bu. Bu, bir güç ve fikir birliğidir. Herkes kendi alanında bu projeye önemli katkılar yapıyor” diye konuştu.



“Gıda, tarım, tarımsal üretim silahtan çok daha kuvvetli”

Seçer, gıda güvencesini sağlayanların üreticiler olduğunu vurgularken, tarımın ve tarımsal üretimin öneminin pandemi ile birlikte ortaya çıktığını söyledi. Seçer, “Bu proje aslında haydi gel köyümüze geri dönelim, köyde kalalım, kırsalda kalalım. Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye bir tarım toplumuydu. Nüfus yoğunluğu kırsaldaydı. Bu döngü tersine döndü. Şu an yoğunluk şehir merkezlerinde. Şehir merkezi bu yoğun nüfusu kaldıramıyor. Pandemi dönemi de bize şunu gösterdi; Türkiye’de, dünyada tarım olmazsa yaşam olmaz. Bizim hayatımızın güvencesi çiftçiler. Tarımına destek olmayan bir ülke mutlaka gıda yönünden dışa bağımlıdır. Gıda silahtan daha kuvvetlidir. Pandemi oldu ihracat durdu. Dünyanın sayılı gıda ihraç eden ülkeleri ihracatı durdurdu. Gıdanın, tarımın, tarımsal üretimin silahtan çok daha önemli olduğu bu pandemi döneminde ortaya çıktı. Bizler bu alana önemli destekler vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Damızlık popülasyonuna 7 bin 500 yeni hayvan katıyoruz”

Projenin detaylarını katılımcılarla paylaşan Başkan Seçer, şunları söyledi:

“Projede ilk yılımız. 60 üretici tespit edildi. Her bir üreticimize toplamda 25 küçük hayvan vereceğiz. Bu ivesi, Güney Karaman Koyunu, kıl keçisi. Bu seçimleri arkadaşlarımız yöresine, bölgesine uygun yaptı. Projenin başlangıcında hata yapılmaması gerekiyordu. Bu doğru bir iş oldu, çünkü bundan daha iyi verim alabilmemiz gerekiyordu. Önce ırk tespitini iyi yapmamız gerekiyordu. Bu çok önemli aşamaydı. Bu projenin ilk yıl için bize maliyeti 3 milyon lira. Bu yıl 60 üreticiye 25 küçükbaş hayvan veriyoruz. Toplamda 5 yıllık proje. Damızlık popülasyonuna 7 bin 500 yeni hayvan katıyoruz 5 yılsonunda. Gelecek yıldan sonra, bu yıl küçükbaş hayvan verdiğimiz üreticiden elde edeceğimiz dişi damızlık hayvanı 3. yıl yeni üreticilere vereceğiz. Bu döngü böyle devam edecek. Bu projenin bugünkü cari fiyatlarla 5 yılda maliyeti yaklaşık 11 milyon lira olacak. İlk yıl için yemini veriyoruz. Bunlar da titizlikle tedarik edildi. Hayvan ırkının önemli olması gibi yemin kaliteli olması da önemli.”



“Üretici seçimini yaparken öncelikli olarak kadınlara ve gençlere önem verildi”

10 ilçede ilk yıl için 60 üreticiye 20 küçükbaş hayvan desteği verileceğini ifade eden Seçer, üretici seçimi yapılırken kadınlara ve gençlere öncelik verdiklerini kaydetti. Kadınların üretime katılabilmesi için böyle bir tercih yaptıklarını vurgulayan Seçer, “Biz toplamda 10 ilçemizde bu projeyi uyguladık. Merkezde Akdeniz, Yenişehir ve Mezitli dışındaki 10 ilçemizde bu proje hayata geçiriliyor. Yoğun hayvancılık yapılan ilçelerimizde bu projenin hayata geçirilmesinin uygun olduğunu düşündük. Üreticilerimizin seçimi objektif koşullarda yapıldı. Ben vicdanen rahatım. Bir günah varsa önce onların boynuna. Diğer paydaşlarımız da bu süreci izlediler. Biz kriterleri ortaya koyduk. Bu kriterlere göre puanlama yapıldı. Bazı köylerde aynı puana sahip üreticiler çıktı, onları da oradaki üreticiler huzurunda kura ile belirledik. Projeye başlamamız değil, sonuç almamız önemli. Bunu takip etmemiz önemli. Bu hayvanları satan ya da iyi bakamayan üreticilerimizin olmadığını düşünüyorum. Gerçekten üretici olan, bu işi bilen ve üretmeye çalışan üreticilerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Üretici seçimini yaparken öncelikli olarak kadınlara ve gençlere önem verildi. Mersin genelinde 60 üreticinin 27’si kadın üretici. Bu çok güzel ve önemli. Her alanda kadın desteklensin diyoruz. Çünkü kadınlar çalışma hayatında, karar alma mekanizmalarında geri planda. Kadınları üretime katalım diyoruz. Bu iyi bir başlangıçtır. Bu projede emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



“Biz sizi destekleyeceğiz siz alın teri dökeceksiniz, üretime katkı yapacaksınız”

Proje kapsamında küçükbaş hayvan desteği alan Dedeler Mahallesinden Saniye Kara ile sohbet eden Başkan Seçer, “İnşallah sizin aile bütçenize, kentin hayvancılığına ve ülke ekonomisine katkı sunacak. Sizler de kendi işinizi yapmanın huzurunu yaşayacaksınız. Beraberce çalışacağız. Biz sizi destekleyeceğiz, siz alın teri dökeceksiniz, üretime katkı yapacaksınız. Bereketli olsun” diye konuştu.

Seçer, konuşmasının sonunda Tarsus’a verecekleri tarımsal desteklerden de bahsetti. Eylül ayı içerisinde Tarsus’ta 60 üreticiye 4 ton yem bitkisi tohumu desteği, Tarsus Süt Üreticileri Birliğine Süt Soğutma Tankı desteği vereceklerini katılımcılarla paylaşan Seçer, 2021’de Tarsus ve Çamlıyayla’ya arıcılık ekipmanı, ekim ayında 10 bin adet sarıulak zeytin fidanı dağıtımı, 82 bin adet nergis soğanı dağıtımı yapacaklarını söyledi.



“Bu proje çok yerinde ve büyük bir proje”

Mersin Veteriner Hekimler Odası Başkanı Şenay da “Böyle bir projeyi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız önümüze getirdiğinde mutluluk duydum, çünkü köylerden şehirlere göç yoğun oranda sürmekteydi. Belediye başkanımız da bu konuda hassas olduğu için bu konuya el atması beni daha da mutlu etti. Bu proje çok yerinde ve büyük bir proje. İnanıyorum ki, yetiştiricilerimiz de bu projenin başarılı olması için ellerinden geleni yapmaya hazırlar. Şehrimize çok katkı sağlayacak bir proje” diye konuştu.



“Bu projede önemli olan birinci basamak ırk seçimiydi”

Mersin İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Akdoğan ise “Güney Karaman ırkı dağıtılan bu hayvan ırkı çok önemli. Bizim bölgeye, Tarsus’a, ovaya, sıcaklığa uyumlu, son derece ekonomik, bakımı kolay olan bir ırk. Daha önce birçok projeyle karşılaştık, yaptık, birçoğu başarısız oldu. Ben bu projenin başarılı olacağına inanıyorum, çünkü bu projede önemli olan birinci basamak ırk seçimiydi. En iyi ırkları, en iyi hayvanları seçtik. Bu projenin kırsala ve köylere değer katacağını umuyorum. Projenin gerçekleşmesi için talimat veren ve finanse eden Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çamlıyayla Sarıkavak Mahallesinden Dilek Uçak, “Şimdiye kadar emeğimle çalışıp her işi yaptım. Ancak sonra işsiz kaldım. İki ay önce Büyükşehir Belediyesinden ekipler yapacakları proje için ahırımıza bakmaya geldiler. Talepte bulundum. İşsiz olduğumuz için, ihtiyacım olduğu için bizlere destek verildiği söylendi. Çok sevindim. Köyümden kente göç etmeyi düşünüyordum, vazgeçtim. Büyükşehir Belediyemiz bizleri geri çevirmedi. Bizler çalışıp, koyunlarımıza bakıp başkanımızı mahcup etmeyeceğiz” dedi.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abalı da Başkan Seçer ve ekibine teşekkür etti.

