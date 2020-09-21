Mersin'de 8 DEAŞ şüphelisi adliyede (2)

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3 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B., H.A. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Z.A.B., H.Y., İ.K., M.K., S.Y. ve S.Ç. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Merkez Soner AYDIN

2020-09-21 18:25:44



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