Silifke'de 7 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada, 7 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren ekipler, Atakent Mahallesi'nde bir şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada, 7 litre bandrolsüz alkollü kaçak içki, ile içki yapımında kullanılan 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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