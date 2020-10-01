Mersin´de tarihi 2 'büyü kitabı' ele geçirildi

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Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN´in Tarsus ilçesinde yabancı uyruklu 3 kişi, tarihi eser niteliği bulunan 2 büyü kitabını satmak isterken jandarma tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu 3 kişinin, tarihi eser niteliği taşıyan 2 büyü kitabını satmak için müşteri aradığı bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheliler hakkında araştırma başlatarak kimlik bilgilerini tespit etti.

Şüphelilerin Tarsus ilçesi bağlı Kargılı Mahallesi'nde olduğunun öğrenilmesi üzerine jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Kısa sürede 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, deri üzerine işlenmiş yazı ve hayvan figürlerinin bulunduğu 2 büyü kitabı ele geçirildi.

Ele geçirilen kitaplar Tarsus Müze Müdürlüğü´ne teslim edilirken, yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinn ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Okan ÇALIŞKAN

2020-10-01 15:14:07



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