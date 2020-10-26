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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir Belediyesinden engelli Atakan için yol çalışması

İHA

Büyükşehir Belediyesinden engelli Atakan için yol çalışması

– Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Tarsus’un dezavantajlı mahallelerinden Yeşilevler’de yürüttükleri asfaltlama çalışmaları kapsamında, engelli Atakan Özbaşaran’ın ailesiyle birlikte yaşadığı bahçe evinin girişine kadar asfalt döktü. Bahçe içindeki yaklaşık 200 metrelik yol da dolgu malzemesi ile kaplanarak, sıkıştırma işleminin ardından rahat geçiş yapılır hale getirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, grup yollarında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekipler, özel gereksinimli veya yaşlı bireylerin yaşamlarını kolaylaştırıcı altyapı hizmetlerini de sürdürüyor.
Tarsus’un Yeşilevler Mahallesinde bulunan 4318 Sokakta Büyükşehir Belediyesi TarsusÇamlıyayla Şube Müdürlüğü yol yapım ve bakım ekipleri tarafından çift kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Asfaltlanan yol üzerinde bulunan meyve bahçesinde işçi olarak çalışan ve ailesiyle birlikte burada ikamet eden Medet Özbaşaran, 30 yaşında olan ve bedensel engeli nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı şekilde yaşayan oğlu Atakan’ın rahat hareket edebilmesi ve sokağa çıkabilmesi için bahçe içerisindeki yolun da dolgu malzemeyle kaplanmasını talep etti. Baba Medet Özbaşaran’ın talebi olumlu karşılandı.

İki aylıkken rahatsızlandı
Atakan Özbaşaran, doğduktan iki ay sonra rahatsızlandı ve yapılan yanlış tedavi nedeniyle bedensel engelli duruma geldi. 5 çocuklu bir ailede büyüyen, yakınlarının yardımıyla ihtiyaçlarını giderebilen ve konuşma güçlüğü çeken Özbaşaran’ın bahçe içerisinde bulunan evinin doğu ve batı kısımlarda bulunan iki ayrı bağlantı yolunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bağlantı başlatıldı. Çalışmalarla Atakan’ın ana yollara tekerlekli sandalyesiyle rahat gidip gelebilmesi sağlandı.
Önceki hali oldukça kötü ve engebeli olan 200 metre uzunluğundaki yolda dolgu ve sıkıştırma faaliyeti yürüten ekipler, yolu rahat geçilebilir duruma getirdi. Tekerlekli sandalyesine oturan Atakan, babası Medet Özbaşaran’ın yardımıyla yolda rahat şekilde ilerleme imkanına kavuştu.

“Oğlum istediği zaman dışarı çıkamıyordu”
Yaşadıkları bahçenin batı kısmında kalan sokağın asfaltlanmasının yanı sıra talepleri olan bahçe içi yollarının da dolgu malzeme ile kaplanmasından dolayı oldukça memnun olduklarını kaydeden baba Özbaşaran, “Bahçe yolu ve 4318 sokağın durumu oldukça kötüydü. Atakan istediği zaman dışarı çıkamıyordu, çıksa dahi kaza tehlikesi yaşıyordu. Şimdi yollarımız Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı. Başkanımız Vahap Seçer’e, Koordinasyon Sorumlusu Sayın Ali Boltaç’a ve belediye ekiplerine teşekkür ederim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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