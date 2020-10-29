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Otoyolda uyuşturucu nakli yaparken görüntülenip gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı

DHA

Otoyolda uyuşturucu nakli yaparken görüntülenip gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı


Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)MERSİN'de, Doğu ve Güneydoğu illerinden getirdikleri 132 kilo esrarı yolda başka bir araca naklederken kendilerini takip eden polis ekiplerinin dronuyla görüntülendikten sonra yakalanıp, gözaltına alınan 7 kişi, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu ve Güneydoğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucunun kente getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalışma yaparak uyuşturucu satıcılarının kimliğini belirleyip Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan alınan izinle takibe başladı. Takip sırasında dron kullanan ekipler, 27 Ekim'de Tarsus ilçesinde otoyolda uyuşturucu maddelerin başka araçlara nakledilmesini de görüntüledi. Takip çalışmalarını tamamlayan ekipler, daha sonra Tarsus ilçesindeki şüphelilerin 2 adresine baskın yaptı. Narkotik köpeği `Börü'nün de kullanıldığı baskınlarda, A.D, S.G, Y.A, M.G, A.G, Ş.İ. ve Y.A gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerde yapılan aramalarda, 18 paket halinde 132 kilo esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki sorguları tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mersin / Tarsus Mustafa ERCAN
2020-10-29 15:53:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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