"Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi", kadınların umudu oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi” ile tarımın ve üretimin ana aktörü olan kadınların da hayatı değişiyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin “Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi” ile tarımın ve üretimin ana aktörü olan kadınların da hayatı değişiyor. Büyükşehir’in projesi, Erdemli’de yaşayan ve tek geçim kaynağı olan hayvanlarını ağıl yangınında kaybeden Teslime Ersoy’un umudu oldu. Gülnar’ın Kuskan Mahallesi’nden Şerife Sabancılar ise şehir merkezinden sonra umudu yeniden köyünde buldu ve Büyükşehir’in desteği ile hayata tutundu.

Erdemli’nin Sarıkaya Mahallesinde yaşayan ve geçimini hayvancılıkla sağlayan Teslime Ersoy’un ağılı kısa süre önce çıkan yangında kül olmuştu. Teslime Ersoy’un 5 çocuğuna iyi bir gelecek verebilmek ve eğitim masraflarını karşılamak için tek umudu olan hayvanları da yangında telef olmuştu. Tüm geçim kaynağını kaybeden Ersoy, Büyükşehir’in projesi ile yeniden hayata tutundu. Ersoy, Büyükşehir’in projesine başvurdu ve kaybettiği hayvanlarının yerine yenilerini koydu.

Bu proje sayesinde çocuklarını okutacağını ifade eden Teslime Ersoy, projenin kendilerine umut olduğunu söyledi. Ersoy, "Ağılım yanmıştı. Kuzularım, koyunlarım yandı. Hayvanlar yanınca biz çok acı çektik. Büyükşehir’in ekipleri Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi için köye geldiğinde müracaat ettik, çıktı. Muhtarımızla birlikte geldiler, ağılımıza baktılar. 10 koyunumuz vardı, 25 koyun verdiler, 35’e çıktı. İnşallah daha da ilerleyeceğiz. Maddi kazancımızda artış olacak. Çocuklarıma destek olacak. 5 çocuğum var, 3 tanesi okuyor. Bir tanesi daha 2 yaşında. Vahap Seçer Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize umut oldu. Allah razı olsun. İnşallah bu proje sayesinde ailecek kalkınacağız, çocuklarım okuyacak” dedi.



“Bu proje ile köyümde yaşama imkanı buldum”

Projeyi kayınpederi Hamza Sabancılar’dan öğrendiğini ve başvurduğunu, ancak hiç ümitli olmadığını ifade eden Gülnar’lı Şerife Sabancılar ise köyünde gelir getiren bir işi olmadığı için köyünün dışında yevmiyeli işlerde çalıştıklarını söyledi. Tek hayalinin yeniden köyünde yaşamak olduğunu söyleyen Sabancılar, az sayıda keçisini ise var olan altınını satarak aldığını söyledi. Büyükşehir’in kendisine umut olduğunu ifade eden Sabancılar, “Projeye başvurdum. Çıktığını duyduğumda çok sevindim. Bu proje bize çıkınca köye yerleşme imkanı doğdu. Bu hayvancılık bizim umudumuz olacak. Şehre gittiğimizde yerimiz yurdumuz yok, geçim zorlaşıyor. Bu projeyi duyunca çocuğuma umut olsun, çocuğumu okutabilir miyim düşüncesiyle başvurduk. Bu keçilerle geçimimizi sağlayıp, köyde yaşamaya devam edeceğiz. Köyümü çok seviyorum. Bu proje ile köyümde yaşama imkanı buldum” şeklinde konuştu.

Kendisine verilen hayvanlardan kazandığı para ile ev yaptırıp, çocuğunu okutmak istediğini söyleyen Sabancılar, “Bizim şu anki evimiz toprak. Bu projeden para kazandığımızda ilk önce bir ev yaptırmak istiyoruz. Bir ev yaptırıp, oğlumu okutup sonra da onun evini yaptırıp onun da hayatını güzel bir yola sokmaya çalışacağım. Ben hayvanları çok seviyorum. En büyük hayalim ömrümün hayvanlarla geçip gitmesi. Çobancılığı devam ettireceğim, çok seviyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.