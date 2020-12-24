Rosatom, nükleer enerji konusunda çevrimiçi Türkçe eğitim projesi başlattı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, nükleer enerji ve teknolojiler hakkında en çok sorulan soruların yanıtlarını çevrimiçi bir platformda verdi. “Sorun cevaplayalım: Nükleer Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey” isimli sanal proje, Türkçe olarak hazırlandı. Çevrimiçi platformun temel amacı, nükleer hakkında yeni bilgiler edinmek isteyen herkese rehberlik etmek.

Rosatom tarafından hazırlanan projeyle nükleer enerji konusunda akıllara takılan sorulara yanıt veriliyor. Proje ile nükleer biliminin temellerinden atomun nelerden oluştuğuna, radyasyon ve radyoaktivite kavramlarından nükleer santrallerin ilkelerine ve nükleer teknolojilerin insan yaşamının çeşitli alanlarında nasıl kullanıldığına dair en sık sorulan 70 soruya yanıt veriliyor. Bunlar arasında, “Nükleer santraller nasıl çalışır ve ne gibi faydalar sağlar?”, “Nükleer tesislerde hangi güvenlik önlemleri uygulanıyor?”, “İnsanlar ‘nükleer’ şehirlerde nasıl yaşıyor?”, “Nükleer santrallerin yakınında tarım yapmak mümkün mü?”, “Nükleer teknoloji nerede kullanılır ve günlük hayatımıza nasıl yardımcı olur” gibi sorular bulunuyor. Tüm bu soruların yanıtları, proje kapsamında hazırlanan https://www.bizimicinnukleer.com/ web sitesinde görüntülü, sesli ve yazılı olarak bulunuyor.

Oldukça geniş bir kitleye hitap edecek şekilde tasarlanan web sitesinde, en zor ve karmaşık soruların cevapları, hazırlanan animasyonlarla veriliyor.



“Soruların cevaplarının, mitleri ortadan kaldırmasını sağlayacağından eminiz”

Rosatom Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Başkan Yardımcısı ve Direktörü Alexander Voronkov, insanların nükleer enerjiyi ve teknolojileri keşfedebilmesi için hazırlanan projeye ilişkin şunları söyledi:

“Nükleer enerjiye ilişkin tüm korkular ve endişeler, genellikle bilgi eksikliğiyle ve bunun sonucunda da bir dizi yanlış anlama ve önyargı ile ilişkilidir. Bu nedenle proje üzerinde çalışırken izlediğimiz ana hedef; modern nükleer endüstri ve insanlığın yararına kullanılan yenilikler hakkında objektif bilgi vermekti. Projeyi Rus nükleer endüstrisinin 75. yıl dönümünde başlatıyor olmamız semboliktir. Bizim için bu, nükleer endüstrinin nasıl geliştiğinden ve bugün nükleer bilimin başarılarının nerede uygulandığından bahsetmek için bir fırsat. Nükleer enerji, sadece temiz bir enerji kaynağından çok daha fazlasıdır; insanların hayatlarını daha iyi hale getirmek için çalışan ileri teknolojilerdir. Soruların cevaplarının, zengin bir tarihe sahip bir endüstrinin daha iyi anlaşılmasını ve onu çevreleyen mitleri ortadan kaldırmasını sağlayacağından eminiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.